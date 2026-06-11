Также правительство назначило первым заместителем главы Государственной регуляторной службы Наталью Будчик.

Фото: espreso.tv

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В четверг, 11 июня, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого рассмотрел кадровые вопросы.

Кабмин назначил Татьяну Филевскую заместителем Министра культуры Украины.

Татьяна Филевская имеет более 20 лет опыта работы в сфере культуры. Она занималась реализацией международных культурных проектов, исследованием украинского искусства, в частности наследия Казимира Малевича, а также развитием культурной дипломатии Украины.

С 2018 года работала креативным директором Украинского института.

Также правительство назначило первым заместителем главы Государственной регуляторной службы Украины Наталью Будчик.

Кроме того, правительство согласовало назначение:

Бочка Ивана Сергеевича первым заместителем главы Луганской областной государственной администрации;

Смирнова Алексея Ивановича заместителем главы Луганской областной государственной администрации.

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