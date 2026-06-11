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В Киеве расследуют смерть мужчины после мобилизационных мероприятий, — Дмитрий Лубинец

19:08, 11 июня 2026
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Мужчина получил переломы ребер и травму грудной клетки.
В Киеве расследуют смерть мужчины после мобилизационных мероприятий, — Дмитрий Лубинец
Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
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В Киеве расследуют обстоятельства смерти мужчины, который в начале года был госпитализирован с переломами ребер и травмой грудной клетки. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, пострадавший утверждал, что повреждения ему нанесли сотрудники полиции и ТЦК.

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«В январе 2026 года в одну из киевских больниц был госпитализирован мужчина с переломами ребер и травмой грудной клетки. По его словам, повреждения ему нанесли сотрудники полиции и сотрудники ТЦК и СП», — заявил он.

По инициативе Офиса Омбудсмена Украины прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий.

«Однако дальнейшие обстоятельства этого дела вызывают еще больше вопросов. Полученные из медицинского учреждения документы подтвердили: через несколько дней после госпитализации мужчина умер. Но даже после смерти не было сделано того, что является обязательным в случаях возможной насильственной смерти, — патологоанатомического вскрытия.

Тело выдали семье для захоронения без проведения экспертизы. В результате сегодня общество, родственники погибшего и следствие до сих пор не имеют ответа на самые важные вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальным исходом. Отсутствие вскрытия могло осложнить установление истины по делу и сохранение важных доказательств.

В дальнейшем снова — только по нашей инициативе — было открыто еще одно уголовное производство по поводу возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Пока продолжаются расследования этого резонансного случая, в соцсетях ежедневно появляются новые видео и свидетельства граждан о действиях во время мобилизационных мероприятий. Очередной случай произошел в Черкасской области. Мужчина утверждает, что его остановили люди в гражданской одежде, которые отказались представиться. После просьбы объяснить свои действия он услышал угрозы, а его автомобиль пытались повредить», — заявил он.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что каждая такая история бьет не только по конкретному человеку. Она бьет по доверию общества к государственным институтам.

«Именно поэтому подобные случаи не могут оставаться без надлежащей проверки и правовой оценки.

В то же время хочу подчеркнуть: в своей работе я руководствуюсь не эмоциями или общественными настроениями, а исключительно фактами и законом. Когда поступает информация о возможном нарушении прав человека — я всегда реагирую. В качестве еще одного примера: недавно мои представители проверили резонансный случай в Одесском СИЗО относительно возможного унижения сотрудника ТЦК и СП. Во время мониторингового визита были выявлены обстоятельства, которые требуют дальнейшей проверки правоохранительными органами. Материалы переданы для соответствующего реагирования.

Для меня нет «правильных» или «неправильных» потерпевших. Если нарушаются права человека — должна быть ответственность для виновных.

Каждый случай возможного произвола, насилия или унижения человеческого достоинства должен быть тщательно проверен, а виновные — привлечены к ответственности. Закон должен быть один для всех. Только так можно сохранить доверие граждан к государству и его институтам», — добавил он.

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Киев права человека ТЦК мобилизация Дмитрий Лубинец

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