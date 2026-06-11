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У Києві розслідують смерть чоловіка після мобілізаційних заходів, – Дмитро Лубінець

19:08, 11 червня 2026
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Чоловік отримав переломи ребер і травму грудної клітки.
У Києві розслідують смерть чоловіка після мобілізаційних заходів, – Дмитро Лубінець
Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
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У Києві розслідують обставини смерті чоловіка, якого на початку року госпіталізували з переломами ребер і травмою грудної клітки. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, постраждалий стверджував, що ушкодження йому завдали працівники поліції та ТЦК.

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«У січні 2026 року до однієї з київських лікарень був госпіталізований чоловік із переломами ребер та травмою грудної клітини. За його словами, ушкоджень йому завдали працівники поліції та співробітники ТЦК та СП», - заявив він.

За ініціативи Офісу Омбудсмана України прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень.

«Втім, подальші обставини цієї справи викликають ще більше запитань. Отримані з медичного закладу документи підтвердили: через кілька днів після госпіталізації чоловік помер. Але навіть після смерті не було зроблено того, що є обов’язковим у випадках можливої насильницької смерті, — патологоанатомічного розтину.

Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи. У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів.

Надалі знову ж — лише за нашої ініціативи відкрили ще одне кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Поки тривають розслідування цього резонансного випадку, у соцмережах щодня з'являються нові відео та свідчення громадян про дії під час мобілізаційних заходів. Черговий випадок стався на Черкащині. Чоловік стверджує, що його зупинили люди в цивільному, які відмовилися представитися. Після прохання пояснити свої дії він почув погрози, а його автомобіль намагалися пошкодити», - заявив він.

Дмитро Лубінець підкреслив, що кожна така історія б'є не лише по конкретній людині. Вона б'є по довірі суспільства до державних інституцій.

«Саме тому подібні випадки не можуть залишатися без належної перевірки та правової оцінки.

Водночас хочу наголосити: у своїй роботі я керуюся не емоціями чи суспільними настроями, а виключно фактами та законом. Коли надходить інформація про можливе порушення прав людини — я завжди реагую. Як ще один приклад: нещодавно мої Представники перевірили резонансний випадок в Одеському СІЗО щодо можливого приниження працівника ТЦК та СП. Під час моніторингового візиту були виявлені обставини, які потребують подальшої перевірки правоохоронними органами. Матеріали передані для відповідного реагування.

Для мене немає «правильних» чи «неправильних» потерпілих. Якщо порушуються права людини — має бути відповідальність для винних.

Кожен випадок можливого свавілля, насильства чи приниження людської гідності має бути ретельно перевірений, а винні — притягнуті до відповідальності. Закон має бути один для всіх. Лише так можна зберегти довіру громадян до держави та її інституцій», - додав він.

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Київ права людини ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

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