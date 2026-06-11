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Кабмін призначив Тетяну Філевську заступницею міністра культури

19:17, 11 червня 2026
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Також уряд призначив першим заступником голови Державної регуляторної служби Наталію Будчик.
Кабмін призначив Тетяну Філевську заступницею міністра культури
Фото: espreso.tv
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У четвер, 11 червня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув кадрові питання.

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Кабмін призначив Тетяну Філевську заступницею Міністра культури України.

Тетяна Філевська має понад 20 років досвіду роботи у сфері культури. Вона займалася реалізацією міжнародних культурних проєктів, дослідженням українського мистецтва, зокрема спадщини Казимира Малевича, а також розвитком культурної дипломатії України.

З 2018 року працювала креативною директоркою Українського інституту.

Ще уряд призначив першою заступницею голови Державної регуляторної служби України Наталію Будчик.

Також уряд погодив призначення: 

- Бочка Івана Сергійовича першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації;

- Смирнова Олексія Івановича заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

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Кабінет Міністрів України

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