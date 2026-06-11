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Кабмін прибрав частину обмежень для лікарень, які надають реабілітацію після інсульту

19:26, 11 червня 2026
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Уряд спростив вимоги для медзакладів, які надають реабілітаційні послуги.
Кабмін прибрав частину обмежень для лікарень, які надають реабілітацію після інсульту
Фото: kyivcity.gov.ua
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Кабінет Міністрів 11 червня вніс зміни до постанови КМУ від 31.12.2025 № 1808 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році» з метою удосконалення підходів до оплати реабілітаційних послуг.

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Виключено норми, які встановлювали вимоги до обрахунку реабілітаційної спроможності закладу охорони здоровʼя, який залучає фізичних терапевтів до надання послуг з гострої реабілітації після інсульту, а також норми, які встановлювали вимоги до обрахунку реабілітаційної спроможності закладу охорони здоровʼя, який надає монопослугу.

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Кабінет Міністрів України

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