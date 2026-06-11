В Україні розширено виплати постраждалим через війну працівникам критичної інфраструктури

Уряд також запровадив доплати у разі зміни групи інвалідності, визначено строки звернення за допомогою та розширено коло отримувачів виплат.

Фото: epravda.com.ua

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Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 27.12.2023 № 1396 «Деякі питання соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення».

Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Удосконалено порядок складання та засвідчення особистого розпорядження на випадок загибелі (смерті). Передбачено доплату різниці отриманої одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Установлено строки реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги - протягом дії воєнного стану та трьох років після його припинення або скасування. Поширено виплати одноразової грошової допомоги на працівників філій, структурних підрозділів, представництв об'єктів критичної інфраструктури тощо.

Внесено зміну до Порядку використання коштів державного бюджету для здійснення виплат із соціальної підтримки окремих категорій населення щодо спрямування коштів за бюджетною програмою за КПКВК 2501250 на виплату одноразової грошової допомоги працівникам операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також особам, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури у зв'язку із виконанням посадових(службових, професійних, трудових) обов'язків.

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