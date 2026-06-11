Кабмін дозволив надавати частину послуг ВПО без документів

Уряд змінив правила підтримки ВПО та маломобільних осіб.

Фото: ti-ukraine.org

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Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов КМУ від 22.12.2023 № 1352 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг, у тому числі з підтримки дітей з інвалідністю» і від 17.09.2025 № 1169 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб».

Посилено взаємодію між транзитними центрами, органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров'я (в тому числі з надання первинної медичної допомоги, психіатричної допомоги), у тому числі які надають послугу довготривалого медсестринського догляду, надавачами соціальної послуги притулку. Надано можливість виконавчому органу сільської, селищної, міської ради приймати рішення про надання соціальних послуг в межах експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги притулку маломобільним особам з числа внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.

Визначено порядок обміну інформацією про вільні місця у надавачів медсестринського догляду, притулку та потреби у розміщенні внутрішньо переміщених осіб. Конкретизовано вимоги до наявності соціального працівника / фахівця із соціальної роботи для якісного надання соціальної складової підтримки в межах медсестринського догляду.

Запроваджено більш якісний двоетапний інструмент оцінювання індивідуальних потреб отримувачів послуг.

Передбачено затвердження Мінсоцполітики форм визначення маломобільності осіб, оцінювання індивідуальних потреб, індивідуального плану переміщення та подальшої інтеграції, що створюються при наданні послуг, та затвердження форми акта про надання отримувачу послуги медсестринського догляду.

Передбачено складання акту надання послуги соціальним працівником / фахівцем із соціальної роботи для аналізу проведеної роботи та ознайомлення з її результатами отримувача медсестринського догляду з урахуванням заходів індивідуального плану переміщення; передачу цього акту також до виконавчого органу місцевої ради, куди переміститься отримувач цієї послуги, для організації йому безперервної підтримки за новим місцем перебування / проживання.

Передбачено надання послуг без наявності документів.

Збільшено граничну вартість послуг з урахуванням положень постанови КМУ від 26.12.2025 № 1750 «Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг».

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