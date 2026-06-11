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Ігор Клименко повідомив про створення робочої групи з питань обігу цивільної зброї

20:06, 11 червня 2026
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Розглянуть питання щодо процедури отримання дозволу на зброю, відповідальності та самозахисту.
Ігор Клименко повідомив про створення робочої групи з питань обігу цивільної зброї
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підписав наказ про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї.

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«Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради», – заявив Клименко.

За його словами, під час попередніх консультацій визначили два питання, які потребують першочергового опрацювання.

«Перше: чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю. Друге: питання відповідальності та самозахисту», – повідомив Клименко.

Він підкреслив, що завдання – напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян, так і безпекові інтереси держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що будь-які рішення щодо легалізації зброї мають ухвалюватися виключно на законодавчому рівні. За його словами, тема залишається чутливою та потребує зваженого підходу.

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МВС зброя

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