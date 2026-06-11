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В Україні повністю змінюють підхід до підтримки ВПО: Кабмін ухвалив важливий документ

20:44, 11 червня 2026
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Переселенцям обіцяють єдину цифрову платформу та персональний супровід
В Україні повністю змінюють підхід до підтримки ВПО: Кабмін ухвалив важливий документ
Фото: Getty Images
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Уряд схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року — документ, який формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

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«Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб — окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але це не були об’єднані в цілісну систему. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому», — зазначив Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

У Стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Для цього Стратегія визначає кілька ключових напрямків: посилення координації державної політики щодо ВПО, підтримку адаптації та інтеграції у приймаючі громади, адресну допомогу людям і громадам, а також створення умов для безпечного повернення.

Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати потреби й зворотний зв’язок ВПО.

Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення.

У Мінсоцполітики додають, що важлива частина Стратегії — розвиток персонального маршруту підтримки ВПО та їхніх родин, підтримка приймаючих громад, розвиток житлових рішень, можливостей для працевлаштування та економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.

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Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики ВПО

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