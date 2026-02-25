240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОМЭ

Пятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурс на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) вошел в свою ключевую фазу. Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) совместно с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) начали специальные заседания для оценки 73 кандидатов.

20 февраля 2026 года состоялось пятое заседание, в ходе которого был рассмотрен вопрос о соответствии должностям судей Высшего антикоррупционного суда критериям Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» следующих четырех претендентов: Дудикова Андрея Владимировича, Штифонова Павла Сергеевича, Антипенко Виктора Павловича и Дудченко Александра Юрьевича.

Дудиков Андрей Владимирович

Судья Терновского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области, решением главы Верховного Суда командирован в Тростянецкий районный суд Винницкой области. Работал на должностях секретаря судебного заседания, консультанта, помощника судьи в районном суде, в апелляционном суде Винницкой области, апелляционном суде города Киева и Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Имеет значительный стаж работы в судебной системе на различных должностях, долгое время выполнял полномочия следственного судьи. Нет специализации в уголовных антикоррупционных делах, во время судейской практики рассматривал только административные дела, связанные с коррупцией. Участник боевых действий, имеет государственные награды.

Во время собеседования члены ОСМЭ и ВККС сосредоточились на вопросах добропорядочности, полноты декларирования и использования полного доступа к ЕДРСР. В частности, по утверждению комиссии, кандидат совершил около 240 поисков в реестре судебных решений, 75 раз искал информацию о бывшем муже своей сестры, у которого есть уголовные производства. Также искал информацию по собственному номеру телефона. Судья пояснил, что использовал расширенный доступ исключительно для профессиональных целей — для анализа судебной практики. Кроме того, часть активности могла быть связана с техническими особенностями авторизации в системе в предыдущие годы.

Международные эксперты интересовались также бесплатным проживанием кандидата в квартирах третьих лиц. Судья подтвердил, что действительно оплачивал только коммунальные услуги, а пользование имуществом происходило без какого-либо договора, по устной договоренности с владельцами. По словам кандидата, в сложный для него период знакомые предложили возможность проживания без заключения письменного договора аренды. Он подчеркнул, что владельцы не проживали в этих квартирах и не настаивали на заключении договоров или уплате арендной платы.

Также международные эксперты обратили внимание на специфику рассмотрения судьей дел по управлению транспортными средствами в состоянии опьянения по ст. 130 КУоАП, в частности на случаи истечения сроков привлечения к ответственности. За время своей судейской практики кандидат часть производств слушал более 100 дней. Объяснил это задержками с видео от полиции и желанием полно установить обстоятельства, даже если это влияло на сроки рассмотрения.

И в завершение собеседования комиссия обратила внимание на неточности в декларации судьи. В 2018–2020 годах кандидат не указал стоимость приобретенного автомобиля, кроме того, в декларации не содержалось никакой информации об отдельных объектах недвижимости, которыми кандидат пользовался в разные периоды. Кандидат пояснил, что в отдельных случаях не имел достоверной информации о стоимости имущества на дату приобретения права собственности или считал, что сведения не подлежали декларированию ввиду характера пользования.

Штифонов Павел Сергеевич

Адвокат, член адвокатской ассоциации, основатель адвокатского объединения. Основатель и адвокат ООО «Эпоха технологий». С 2025 года занимает должность адвоката по трудовому договору на критическом предприятии (производство и продажа ароматизаторов для пищевой и химической промышленности, сотрудничество с Минобороны). Работал следователем в органах внутренних дел Украины. Имеет не менее 5 лет адвокатского стажа, специализируется на уголовном праве и процессе. Рассматривал гражданские, хозяйственные и уголовные дела, выступал как медиатор в досудебных спорах.

Кандидат рассматривает должность в ВАКС не как очередной этап на пути к карьерному росту, а как повышение уровня профессиональной и публичной ответственности перед обществом. Считает свой опыт адвоката полезным для роли беспристрастного арбитра, действующего в интересах общества, с уважением к сторонам и законными решениями.

Во время собеседования адвокат подтвердил свое участие в местных выборах 2015 года как беспартийный кандидат, подчеркнув, что осуществлял только юридическое консультирование избирательного штаба в рамках профессиональной деятельности. Участие в выборах объяснил как одноразовый опыт, без дальнейшего вовлечения в политическую деятельность.

Внимание комиссии привлекли гонорары адвоката. В 2023-2024 годах кандидат получил около 11 млн грн от частной компании за юридическое сопровождение, что составляет значительную часть прибыли компании. Кандидат пояснил, что в 2023 году был рекомендован владельцу предприятия коллегой, в начале сотрудничества компания не имела ни штатного юридического отдела, ни постоянного юридического сопровождения. По словам кандидата, его привлекли для формирования внешнего юридического направления и комплексного урегулирования накопленных за длительный период проблемных вопросов. В рамках договора об оказании правовой помощи он имел право привлекать помощников. Кандидат сообщил, что сформировал команду юристов различной специализации, однако такие адвокаты были привлечены по устной договоренности.

Международные эксперты поинтересовались обстоятельствами поездок кандидата во временно оккупированный Крым после 2014 года. По словам адвоката, первая поездка после аннексии была связана с событиями 2013 года, когда на него было совершено нападение. Он отметил, что после оккупации ему сообщили о намерении продолжить расследование уже по законодательству РФ, в связи с чем он поехал в Крым, чтобы выяснить обстоятельства лично. Дальнейшие поездки уже были связаны с семейными обстоятельствами, в 2016 году адвокат посещал Крым для поддержки сестры после ее развода. В то же время члены комиссии обратили внимание, что, по имеющейся у них информации, сестра кандидата к моменту этой поездки уже выехала на постоянное проживание в Италию. Однако адвокат отметил, что сестра периодически въезжала в Крым через территорию третьих государств.

ОСМЭ поинтересовались информацией, обнаруженной на российском интернет-ресурсе, где адвокат с такими же фамилией, именем и отчеством в 2014 году давал консультации по вопросам применения законодательства РФ. Кандидата спросили, может ли он опровергнуть свою причастность к этой деятельности. В ответ он заявил, что не осуществлял юридическую практику по законодательству Российской Федерации, не регистрировался на соответствующих ресурсах и не давал консультаций, о которых идет речь. Причастность к указанному профилю кандидат отрицал.

Антипенко Виктор Павлович

Судья Рокитнянского районного суда Киевской области, ранее — адвокат, магистр права. Работал государственным налоговым инспектором, первым заместителем председателя районной государственной администрации. Имеет более 20 лет в юридической сфере, 1,5 года в качестве судьи.

Желание занимать должность судьи ВАКС мотивирует возможностью как профессионального, так и социального развития. Кандидат отметил, что осознает повышенный уровень сложности и рисков работы судьи Высшего антикоррупционного суда по сравнению с работой в местном суде. По его словам, деятельность в ВАКС значительно более ответственная и интенсивная ввиду категории дел, общественного резонанса и уровня вызовов безопасности. Однако, по мнению судьи, эта должность престижна, в частности из-за сложности конкурсного отбора и высоких требований к кандидатам. Социальные гарантии также имеют существенный вес для кандидата.

Первое, на что обратили внимание члены комиссии — это финансовые активы сына кандидата. В декларации за 2024 год финансовые активы сына судьи указаны в размере, составляющем около 80 тыс. грн и примерно 3 800 евро. На момент декларирования сыну исполнилось 18 лет, он был студентом. Кандидат отметил, что для подтверждения собственных доходов за последние десять лет подал комиссии выписки со своих банковских счетов в гривне, долларах США и евро, где, по его словам, отражено поступление средств и их использование. Относительно активов сына кандидат пояснил, что речь идет о средствах, которые он лично передавал ему для накопления. По словам кандидата, сын формирует сбережения за счет финансовой поддержки отца.

Комиссия усматривает проблему и в отсутствии упоминания в декларации судьи о квартире, арендованной в Шполе. Судья пояснил, что лично для него отношения не ощущались как арендные, а как оказание помощи переселенцам.

Также вопросы комиссии касались приобретения в 2022 году автомобиля Toyota Corolla за 190 000 грн, хотя рыночная цена на то время составляла $13-22 тыс. Кандидат объяснил низкую стоимость повреждениями после ДТП, которые до сих пор не отремонтированы.

Последний блок вопросов собеседования кандидата касался возможности одновременного обучения и правосудия. Кандидат посещал курсы в Днепре (15 мая 2025 года) и Харькове (13 июня 2025 года), и в то же время, как усматривается из ЕДРСР, судьей выносились решения в те же дни и часы, когда проходило обучение. По словам судьи, обучение проходило онлайн и длилось всего около шести академических часов. Из-за этого он мог продолжать рассматривать дела до и после занятий, не нарушая рабочий график. В своей заявке кандидат даже указал конкретные часы и минуты, когда подписывал судебные решения, и подчеркнул, что обучение проводили судьи Верховного Суда, что было крайне важным для его профессионального развития.

Дудченко Александр Юрьевич

Доцент кафедры уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. По совместительству работает ведущим аналитиком Государственного предприятия «Инфотех». Кандидат имеет научную степень в сфере права и более 15 лет научной и профессиональной деятельности. Работал в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого на должностях стажера, исследователя, аспиранта, ассистента и доцента кафедры уголовного процесса. Кроме научной работы, он возглавлял первичную профсоюзную организацию студентов, был заместителем директора Института подготовки кадров для органов юстиции и занимался предпринимательской деятельностью.

Вопросы комиссии вызвали сбережения кандидата еще в студенческом возрасте, которые на тот момент составляли $12 000. Ученый пояснил комиссии, что на тот период времени имел статус ребенка-сироты и находился на полном содержании государства. Кроме того, в 2011 году кандидат получил еще около $12 000 от своей бабушки. Происхождение этих средств ученый объяснил наследством от матери — часть средств хранилась на депозитных счетах в банках и после вступления в право наследования перешла к нему. Часть денег он передал бабушке для сохранности. Кроме того, после смерти отца семья частично компенсировала доценту часть дома, о чем он узнал только в 2011 году.

Во время собеседования говорили и о бизнесе кандидата. В 2019–2020 годах ученый открыл продуктовый магазин с минимальными инвестиционными затратами. Так, по утверждению кандидата, бизнес был открыт при поддержке инвестора, который предоставил и помещение, и оборудование. Торговля велась преимущественно продуктами быстрого питания, кофе и снеками, имевшими высокую маржинальность. За год магазин принес около $40 000 дохода, из которых чистая прибыль оценивается примерно в $25 000. Позже магазин был продан, и доходы снова уменьшились.

Также комиссия рассматривала вопрос жилья ученого — в 2015 году вместе с женой купили квартиру в Харькове за 1,2 млн грн за средства родителей жены. В 2018 году родители помогли купить автомобиль Volkswagen Golf за 500 тыс. грн.

Под конец собеседования международные эксперты обратили внимание на несколько эпизодов бесплатного проживания ученого в квартирах его знакомых. Как поясняет доцент, после вынужденного выезда из Харькова в марте 2022 года его семья временно проживала у друзей в городе Смела, а впоследствии — в Виннице. Квартиру для проживания предоставили близкие друзья бесплатно, так как они сами не пользовались жильем.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за новыми собеседованиями кандидатов на должность судьи ВАКС. С материалами предыдущих собеседований можно ознакомиться по ссылкам:

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.