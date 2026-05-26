  В Украине

Рекордная оборонная закупка: Украина заключила контракт на поставку крупнейшей партии 155-мм снарядов

07:36, 26 мая 2026
Агентство оборонных закупок ДОТ подписало контракты на поставку артиллерийских боеприпасов для Сил обороны.
Агентство оборонных закупок ДОТ завершило самую крупную по стоимости закупку за все время своей работы — заключены контракты на поставку дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые являются одним из ключевых запросов Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, в рамках этой закупки АОЗ ДОТ подписала контракты на поставку крупнейшей партии 155-мм снарядов в истории агентства. Фактическое количество боеприпасов, которые поступят для нужд фронта, превысит первоначальные ожидания на десятки тысяч единиц.

Министр отметил, что подход к закупкам основан на конкурентных процедурах с привлечением многих участников, прозрачных правилах и фокусе на лучших условиях для государства и выполнении контрактов в установленные сроки. По его словам, каждая потраченная гривна должна максимально укреплять Силы обороны.

В рамках рекордной закупки победителями стали шесть производителей, с которыми уже заключены контракты на поставку. Благодаря конкуренции и прозрачным условиям удалось сэкономить около 16% от первоначальной стоимости закупки, что составляет миллиарды гривен. За счет экономии также удалось дополнительно законтрактовать еще десятки тысяч артиллерийских выстрелов.

Отдельно отмечается, что следующим этапом станет расширение конкурентных закупок FPV-дронов, а также средств mid-strike и deep-strike. Летом планируется переход к тендерным процедурам в максимально возможном количестве оборонных закупок.

В министерстве подчеркивают, что по поручению Президента Украины продолжается системное расширение конкурентных закупок в сфере обороны с целью повышения скорости, прозрачности и эффективности поставок вооружения на фронт. Модель предусматривает закупку вооружения по тактико-техническим характеристикам и эффективности, а также одинаковые правила для всех производителей, что уменьшает влияние человеческого фактора и повышает уровень конкуренции.

Также система должна уменьшить зависимость от отдельных поставщиков, поскольку крупные заказы могут распределяться между несколькими производителями.

Часть процедур планируется проводить через электронную систему Prozorro с учетом требований безопасности оборонных предприятий и персонала, с постепенным внедрением и оценкой рисков.

Украина оборона

