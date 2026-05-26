Рекордна оборонна закупівля: Україна законтрактувала найбільшу партію 155-мм снарядів

07:36, 26 травня 2026
Агенція оборонних закупівель ДОТ підписала контракти на постачання артилерійських боєприпасів для Сил оборони.
Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила найбільшу за вартістю закупівлю за весь час своєї роботи — законтрактовано далекобійні артилерійські снаряди калібру 155 мм, які є одним із ключових запитів Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, в межах цієї закупівлі АОЗ ДОТ підписала контракти на постачання найбільшої партії 155-мм пострілів в історії агенції. Фактична кількість боєприпасів, які надійдуть для потреб фронту, перевищить початкові очікування на десятки тисяч одиниць.

Міністр зазначив, що підхід до закупівель ґрунтується на конкурентних процедурах із залученням багатьох учасників, прозорими правилами та фокусом на найкращих умовах для держави і виконанні контрактів у визначені строки. За його словами, кожна витрачена гривня має максимально посилювати Сили оборони.

У межах рекордної закупівлі переможцями стали шість виробників, з якими вже укладено контракти на постачання. Завдяки конкуренції та прозорим умовам вдалося зекономити близько 16% від початкової вартості закупівлі, що становить мільярди гривень. За рахунок економії також вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч артилерійських пострілів.

Окремо зазначається, що наступним етапом стане масштабування конкурентних закупівель на FPV-дрони, а також засоби mid-strike та deep-strike. У літній період планується перехід до тендерних процедур у максимально можливій кількості оборонних закупівель.

У міністерстві підкреслюють, що за дорученням Президента України триває системне розширення конкурентних закупівель у сфері оборони з метою підвищення швидкості, прозорості та ефективності постачання озброєння на фронт. Модель передбачає закупівлю озброєння за тактико-технічними характеристиками та ефективністю, а також однакові правила для всіх виробників, що зменшує вплив людського фактора та підвищує рівень конкуренції.

Також система має зменшити залежність від окремих постачальників, оскільки великі замовлення можуть розподілятися між кількома виробниками.

Частину процедур планують проводити через електронну систему Prozorro з урахуванням вимог безпеки оборонних підприємств і персоналу, із поступовим впровадженням та оцінкою ризиків.

