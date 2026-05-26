  1. В Украине

«еМалятко», штрафы и бронирование онлайн — самые популярные сервисы «Дії» в 2026 году

07:54, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы активно переоформляют автомобили и оплачивают штрафы, не посещая государственные учреждения.
«еМалятко», штрафы и бронирование онлайн — самые популярные сервисы «Дії» в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году приложением «Дія» пользуются более 24 миллионов украинцев, а порталом — почти 7 миллионов. Сервис продолжает менять подход к взаимодействию с государством по принципу mobile first, постепенно заменяя традиционные визиты в госучреждения цифровыми услугами. Об этом сообщили в Минцифры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одной из самых популярных услуг стала покупка и переоформление автомобилей онлайн. Для этого продавец формирует заявление в приложении и передает его через QR-код или ссылку, после чего покупатель подписывает документ, выбирает номерные знаки и заказывает доставку техпаспорта по почте. В 2026 году таким образом украинцы переоформили более 76 тысяч транспортных средств.

Среди комплексных сервисов остается востребованной услуга «еМалятко», которая позволяет по одному заявлению получить свидетельство о рождении ребенка, налоговый номер, уникальную запись в реестре (УНЗР) и оформить государственную помощь. Детали работы сервиса доступны в инструкциях приложения.

Отдельно отмечается, что чаще всего украинцы используют цифровые сервисы для решения учетных и жизненных вопросов. Через портал пользователи проверяют данные в Реестре военнообязанных, формируют военно-учетные документы, получают справки о доходах и изменяют данные ФЛП. В приложении преобладают повседневные бытовые запросы.

Среди самых популярных цифровых сервисов 2026 года:

  • «Зимняя еПоддержка», которую онлайн оформили 14,3 миллиона украинцев без очередей, бумажных документов и посещений банков;
  • бронирование работников, что позволило бизнесу оформить сотни тысяч критически важных специалистов без длительного бумажного документооборота;
  • выписка о месте жительства, которую можно получить в формате PDF с QR-кодом и использовать в банках, медицинских и других учреждениях. Всего украинцы сгенерировали его более 12,8 миллиона раз;
  • оплата штрафов за нарушение ПДД онлайн, где более 6,2 миллиона штрафов было оплачено через уведомление в приложении без бумажных постановлений и ручного ввода реквизитов.

В цифровой экосистеме отмечают, что благодаря таким сервисам граждане тратят меньше времени на бюрократию и могут сосредоточиться на работе или семье, пока государственные процессы происходят в фоновом режиме. При необходимости пользователям помогает также ИИ-помощник, который позволяет быстро находить нужные услуги.

В «Дії» призывают пользователей и в дальнейшем переходить на цифровые сервисы, которые позволяют решать государственные вопросы в несколько кликов без бумажной бюрократии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

документы штраф / штрафы Дия авто

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Объявление военнослужащего умершим: как собрать доказательную базу для получения компенсаций от государства

Законодательство предусматривает разные подходы к определению сроков объявления лица умершим, и в условиях войны решающее значение приобретают обстоятельства, при которых человек исчез.

Автоматического исключения женщин из воинского учета не будет: процедура потребует обращения гражданок и решения ТЦК

На женщин возложат обязанность доказывать ошибку в воинском учете.

Верховный Суд разрешил не платить за аренду земли из-за оккупации: в каких случаях

ВС пришел к выводу, что война, оккупация и невозможность фактического пользования имуществом могут быть основанием для освобождения арендатора от арендной платы.

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]