«еМалятко», штрафы и бронирование онлайн — самые популярные сервисы «Дії» в 2026 году

Украинцы активно переоформляют автомобили и оплачивают штрафы, не посещая государственные учреждения.

В 2026 году приложением «Дія» пользуются более 24 миллионов украинцев, а порталом — почти 7 миллионов. Сервис продолжает менять подход к взаимодействию с государством по принципу mobile first, постепенно заменяя традиционные визиты в госучреждения цифровыми услугами. Об этом сообщили в Минцифры.

Одной из самых популярных услуг стала покупка и переоформление автомобилей онлайн. Для этого продавец формирует заявление в приложении и передает его через QR-код или ссылку, после чего покупатель подписывает документ, выбирает номерные знаки и заказывает доставку техпаспорта по почте. В 2026 году таким образом украинцы переоформили более 76 тысяч транспортных средств.

Среди комплексных сервисов остается востребованной услуга «еМалятко», которая позволяет по одному заявлению получить свидетельство о рождении ребенка, налоговый номер, уникальную запись в реестре (УНЗР) и оформить государственную помощь. Детали работы сервиса доступны в инструкциях приложения.

Отдельно отмечается, что чаще всего украинцы используют цифровые сервисы для решения учетных и жизненных вопросов. Через портал пользователи проверяют данные в Реестре военнообязанных, формируют военно-учетные документы, получают справки о доходах и изменяют данные ФЛП. В приложении преобладают повседневные бытовые запросы.

Среди самых популярных цифровых сервисов 2026 года:

«Зимняя еПоддержка», которую онлайн оформили 14,3 миллиона украинцев без очередей, бумажных документов и посещений банков;

бронирование работников, что позволило бизнесу оформить сотни тысяч критически важных специалистов без длительного бумажного документооборота;

выписка о месте жительства, которую можно получить в формате PDF с QR-кодом и использовать в банках, медицинских и других учреждениях. Всего украинцы сгенерировали его более 12,8 миллиона раз;

оплата штрафов за нарушение ПДД онлайн, где более 6,2 миллиона штрафов было оплачено через уведомление в приложении без бумажных постановлений и ручного ввода реквизитов.

В цифровой экосистеме отмечают, что благодаря таким сервисам граждане тратят меньше времени на бюрократию и могут сосредоточиться на работе или семье, пока государственные процессы происходят в фоновом режиме. При необходимости пользователям помогает также ИИ-помощник, который позволяет быстро находить нужные услуги.

В «Дії» призывают пользователей и в дальнейшем переходить на цифровые сервисы, которые позволяют решать государственные вопросы в несколько кликов без бумажной бюрократии.

