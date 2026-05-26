«єМалятко», штрафи та бронювання онлайн – найпопулярніші сервіси «Дії» у 2026 році

07:54, 26 травня 2026
Українці активно переоформлюють авто та сплачують штрафи без відвідування установ.
У 2026 році застосунком «Дія» користуються понад 24 мільйони українців, а порталом — майже 7 мільйонів. Сервіс продовжує змінювати підхід до взаємодії з державою за принципом mobile first, поступово замінюючи традиційні візити до держустанов цифровими послугами. Про це повідомили в Мінцифри.

Однією з найпопулярніших послуг стала купівля та переоформлення авто онлайн. Для цього продавець формує заяву в застосунку та передає її через QR-код або посилання, після чого покупець підписує документ, обирає номерні знаки та замовляє доставку техпаспорта поштою. У 2026 році таким способом українці переоформили понад 76 тисяч транспортних засобів.

Серед комплексних сервісів залишається затребуваною послуга «єМалятко», яка дозволяє за однією заявою отримати свідоцтво про народження дитини, податковий номер, унікальний запис у реєстрі (УНЗР) та оформити державну допомогу. Деталі роботи сервісу доступні в інструкціях застосунку.

Окремо відзначається, що найчастіше українці використовують цифрові сервіси для вирішення облікових і життєвих питань. Через портал користувачі перевіряють дані в Реєстрі військовозобов’язаних, формують військово-облікові документи, отримують довідки про доходи та змінюють дані ФОП. У застосунку переважають щоденні побутові запити.

Серед найпопулярніших цифрових сервісів 2026 року:

  • «Зимова єПідтримка», яку онлайн оформили 14,3 мільйона українців без черг, паперових документів і візитів до банків;
  • бронювання працівників, що дозволило бізнесу оформити сотні тисяч критично важливих спеціалістів без тривалого паперового документообігу;
  • витяг про місце проживання, який можна отримати у форматі PDF з QR-кодом і використовувати в банках, медичних та інших установах. Загалом українці згенерували його понад 12,8 мільйона разів;
  • сплата штрафів за порушення ПДР онлайн, де понад 6,2 мільйона штрафів було сплачено через сповіщення в застосунку без паперових постанов і ручного введення реквізитів.

У цифровій екосистемі зазначають, що завдяки таким сервісам громадяни витрачають менше часу на бюрократію та можуть зосередитися на роботі чи сім’ї, поки державні процеси відбуваються у фоновому режимі. За потреби користувачам допомагає також ШІ-помічник, який дозволяє швидко знаходити потрібні послуги.

У «Дії» закликають користувачів і надалі переходити до цифрових сервісів, які дозволяють вирішувати державні питання у кілька кліків без паперової бюрократії.

Стрічка новин

