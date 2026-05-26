У Києві правоохоронці зірвали схему продажу «броні» для військовозобов’язаних

За даними слідства, 51-річна киянка вимагала гроші за оформлення неіснуючої роботи на підприємстві критичної інфраструктури, де передбачене бронювання працівників.

У Києві правоохоронці затримали 51-річну мешканку столиці, яка, за даними слідства, за 18 000 доларів США обіцяла організувати фіктивне працевлаштування військовозобов’язаного з метою отримання бронювання.

Встановлено, що під час двох зустрічей жінка переконувала чоловіка, що завдяки своїм зв’язкам може влаштувати його на роботу, де фактично він не працюватиме, однак отримає бронювання. Від «клієнта» вимагалося надати документи, дані банківської картки для нарахування заробітної плати, а також 18 000 доларів США. Також вона зазначала, що заробітну плату потрібно буде щомісячно передавати роботодавцю. Місце фактичної роботи при цьому не повідомлялося.

Спочатку жінка отримала 1000 доларів США авансу. Під час отримання решти суми — 17 000 доларів США — її затримали.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва жінці повідомлено про підозру в одержанні коштів за обіцяну допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного на підприємство критичної інфраструктури, де передбачене бронювання працівників.

Дії підозрюваної кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України як зловживання впливом.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.

