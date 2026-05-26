У Львові чоловік на автомобілі Skoda наїхав на поліцейського під час перевірки

10:17, 26 травня 2026
Чоловіка зупинили, бо він поводився підозріло та, ймовірно, викопував «закладки».
На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, здійснив умисний наїзд на поліцейського під час перевірки. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Подія сталася ще 23 травня близько 23:00. Під час відпрацювання території поліцейські батальйону поліції особливого призначення виявили чоловіка, який поводився підозріло та, ймовірно, викопував «закладки».

Під час перевірки документів 33-річний чоловік, за даними поліції, умисно наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного старшого лейтенанта поліції та втік з місця події. Правоохоронця, який отримав тілесні ушкодження, госпіталізували.

Після інциденту в області було введено спеціальну операцію з розшуку чоловіка. Уже наступного дня 24 травня близько 17:30 його затримали у порядку ст. 615 КПК України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв).

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

поліція Львів затримання

