Премію імені Грінченка зафіксують у розмірі 100 тисяч гривень – систему парламентських відзнак переглянуть

Проєкт постанови зачіпає одразу кілька парламентських премій і стипендій, змінюючи як формальні процедури, так і критерії участі.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №15268 «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2025 року №4712-IX «Про затвердження положень про премії та стипендії Верховної Ради України» щодо вдосконалення процедур присудження премій і призначення стипендій Верховної Ради України».

Як зазначається у пояснювальній записці, документ підготовлено з урахуванням практики застосування чинної постанови та спрямовано на вдосконалення механізмів присудження премій і призначення стипендій Верховної Ради України.

Проєктом пропонується внести зміни до низки положень, які регулюють порядок проведення конкурсів, оформлення документів та вручення нагород.

Зміни щодо премії імені Бориса Грінченка

Проєкт передбачає фіксацію розміру премії на рівні 100 тисяч гривень. Наразі її розмір визначається законом про державний бюджет, але не може бути меншим за 100 тисяч гривень.

Також для подання документів пропонується залишити вимогу щодо надання копії паспорта громадянина України без уточнення про першу та другу сторінки документа.

Нововведення для премії імені Пилипа Орлика

Документом пропонується замінити затвердження опису диплома на затвердження його зразка.

Передбачається, що Апарат Верховної Ради виготовлятиме бланки дипломів, здійснюватиме їх оформлення та облік. Також уточнюється, що лауреатам урочисто вручатимуть саме дипломи.

Зміни до премії імені Василя Сухомлинського

У положенні пропонують замінити формулювання «педагогічні працівники закладів дошкільної освіти» на ширше визначення — «педагогічні працівники, які забезпечують здобуття дошкільної освіти».

До переліку документів додається обов’язкова згода на обробку персональних даних.

Крім того, замість опису диплома затверджуватиметься його зразок, а виготовлення, оформлення та облік бланків здійснюватиме Апарат Верховної Ради. Також із вимог до документів вилучається уточнення щодо подання копій першої та другої сторінок паспорта.

Що зміниться для премії імені Ігоря Юхновського

Найбільший обсяг змін стосується премії Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського для молодих учених.

Зокрема, формулювання «розвиток вітчизняної науки і техніки» пропонується замінити на «розвиток науки і техніки України». Із переліку галузей вилучається згадка про точні науки, залишаючи природничі, технічні, суспільні та гуманітарні науки.

Уточнюється, що конкурсні роботи мають сприяти вирішенню науково-технічних проблем, а також питань безпеки й оборони України.

Змінюються й вимоги до конкурсних робіт. Передбачається, що вони повинні бути опубліковані або завершені не пізніше року, який передує року присудження премії, без прив’язки до конкретної дати 1 січня.

Також враховуватимуться рішення вчених рад, створених відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Інформацію про початок процедури висування публікуватимуть не лише профільний комітет Верховної Ради, а й Національний фонд досліджень України.

Початок громадського обговорення конкурсних робіт пропонується перенести з 1 серпня на 1 жовтня. Тривалість такого обговорення скоротять із шести до чотирьох місяців.

До пакета документів кандидата необхідно буде додавати довідку з основного місця роботи або документ про навчання в аспірантурі чи докторантурі, а також копію паспорта. Водночас вимогу щодо подання особового листка з обліку кадрів планують скасувати.

Окремо врегульовується питання конфлікту інтересів. Члени вчених рад, які мають конфлікт інтересів із авторами або співавторами конкурсної роботи, не зможуть брати участь у голосуванні щодо її висунення.

Крім того, замість опису диплома встановлюватиметься його зразок, а виготовлення та облік бланків здійснюватиме Апарат Верховної Ради.

Серед технічних новацій — уніфікація розміщення нумерації сторінок у двох томах документів, можливість використовувати скорочення лише після згадування терміна понад три рази, скасування вимоги подавати USB-накопичувач зі сканованими документами, а також уточнення вимог до листів-подань, витягів із протоколів, переліків наукових публікацій та описів конкурсних робіт.

Для Національного фонду досліджень України запроваджуються додаткові вимоги щодо повідомлення про внесення уточнених даних та обміну документами між автором і суб’єктом висування.

Також новою підставою для відхилення заявки стане невідповідність паперової версії документів електронній.

Оцінювання наукового доробку здійснюватиметься за п’ять років, що передують року подання заявки.

Зміни для стипендій імені Бориса Патона та Григорія Сковороди

Для стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона також пропонується перейти від опису диплома до затвердження його зразка. Виготовлення, оформлення та облік дипломів покладатимуться на Апарат Верховної Ради.

Щодо стипендії імені Григорія Сковороди документ усуває технічну помилку. Передбачається, що особа, якій призначено цю стипендію, матиме звання стипендіата Стипендії Верховної Ради України імені Григорія Сковороди, а не імені Василя Сухомлинського.

Додаткових витрат із бюджету не передбачено

У пояснювальній записці зазначено, що реалізація постанови не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

Автори документа вважають, що ухвалення змін сприятиме вдосконаленню процедур присудження премій і призначення стипендій Верховної Ради України та розвитку інтелектуального потенціалу держави.

