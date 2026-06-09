Верховная Рада одобрила законопроект о НДС за покупки через маркетплейсы

Сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д. За проголосовал 241 народный депутат.

Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах своих пользователей.

Принятие Закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с Меморандумом с МВФ.

Ранее профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов № 15112-Д и № 12360, которые изменяют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Законопроект 15112-Д вводит в Налоговый кодекс понятие «лица, осуществляющего деятельность согласно правилам дистанционной продажи товаров». К ним относятся предприятия электронного интерфейса, то есть маркетплейсы типа Amazon, eBay, Etsy, а также посредники таких предприятий.

Эти субъекты становятся ключевыми звеньями в цепочке налогообложения. Нерезиденты — операторы интерфейсов обязаны вести детальный учет дистанционных продаж в соответствии с Таможенным кодексом.

Планируется также внедрение нового подхода к налогообложению импортируемых товаров, приобретенных через электронные торговые платформы. В частности, НДС будет применяться ко всем таким товарам с нулевого порога стоимости, тогда как ранее необлагаемый лимит составлял 150 евро.

Ответственность за начисление и уплату НДС предлагается возложить на маркетплейсы, а не на конечного покупателя. В случае если платформа является нерезидентом, она должна назначить уполномоченного представителя в Украине для взаимодействия с налоговыми органами.

Для потребителей процесс приобретения товаров фактически не изменится: НДС в размере 20% будет автоматически включаться в стоимость товара на платформе, а порядок получения посылок останется без изменений.

В то же время сохраняются некоммерческие исключения.

Таким образом, доработанная Комитетом редакция учитывает следующие ключевые положения:

доходы физического лица, полученные через цифровые платформы, облагаются налогом операторами платформ как налоговыми агентами — без необходимости открытия специальных счетов или подачи деклараций пользователем платформы;

платформы удерживают НДФЛ по льготной ставке 10% без отдельной уплаты военного сбора (в дальнейшем ставка будет корректироваться пропорционально снижению ставки военного сбора);

доходы физических лиц от продажи товаров через платформы в размере до 2000 евро в год освобождаются от налогообложения;

отсутствуют ограничения для ФЛП при работе через платформу: если лицо регистрируется на платформе как ФЛП, то оператор платформы не удерживает НДФЛ, но если такое лицо регистрируется на платформе для личных целей (продажа бывших в употреблении вещей), то платформа удерживает 10% налога, как для обычного физического лица;

предусмотрена блокировка сайтов платформ, которые нарушают требования налогового законодательства (реестр добросовестных платформ будет доступен на веб-сайте ГНС);

устранено неравенство между платформами-резидентами и нерезидентами;

дано поручение ГНС провести разъяснительную работу для физических лиц, работающих через цифровые платформы, относительно налогообложения таких доходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.