Обмеження водійських прав через ТЦК: 135 справ у судах, але більшість «відсівають»

ТЦК подають позови щодо водійських прав, але більшість справ зупиняється.

В Україні зафіксовано вже 135 судових справ за позовами територіальних центрів комплектування (ТЦК) щодо обмеження права керування автомобілем. Про це повідомляє Опендатабот.

З початку 2026 року відкрито 42 такі справи — це вже більше, ніж за весь 2024 рік.

Як вказують аналітики, поточний рік ризикує загалом стати рекордним, адже за весь 2025 таких справ віднайшлось лише 52.

Водночас 92% справ зупиняються на стадії процесуальних ухвал і не доходять до розгляду по суті. Остаточні рішення суди ухвалили лише в 11 випадках.

Із них у 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, ще в одній — суд відмовив.

Аналіз судових рішень свідчить, що головною причиною такого «відсіву» є процесуальні помилки з боку ТЦК. Зокрема, позови часто подаються з недоліками або без сплати судового збору.

У таких випадках суди залишають заяви без руху та дають час на виправлення. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику.

Найбільше позовів подано у Дніпропетровській області — 35 справ, що становить понад чверть від загальної кількості.

Далі йдуть Київська область із 23 справами, а також Хмельницька та Житомирська області — по 13 справ у кожній.

Водночас у низці регіонів такі позови взагалі не подаються.

