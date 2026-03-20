Оправдательные приговоры вместо громких посадок: что не так с делами НАБУ

Оправдательные приговоры, отказы прокуроров от обвинения и закрытые производства ставят под сомнение результаты работы антикоррупционных органов.

В феврале 2026 года во время отчета о деятельности НАБУ и САП за второе полугодие 2025 года директор НАБУ Семен Кривонос ответил на вопрос, почему мало обвинительных приговоров против политиков первого эшелона, пояснив, что если бы было катастрофически большое количество оправдательных приговоров — тогда вопросы были бы к качеству собранных доказательств НАБУ и САП.

Буквально через несколько дней после его заявления СМИ сообщили, что Высший антикоррупционный суд за неделю вынес три оправдательных приговора, два из которых были признаны провокацией на взятку. Таким образом суд начал реагировать на явные нарушения УПК и надуманные подозрения со стороны НАБУ-САП.

Речь идет о деле директора национального природного парка "Хотинский", в котором суд пришел к выводу о провокации со стороны правоохранительных органов. Суд счел, что реальных оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по заявлению не было, следовательно имеются признаки провокации преступления. Суд отметил, что прокурор в судебном заседании факт провокации преступления отрицал, но не привел и не предоставил убедительных доказательств отсутствия провокации.

Также суд сослался на вывод Европейского суда по правам человека в решении по делу Раманаускас против Литвы, — действия, совершенные в условиях провокации со стороны правоохранительных органов, не являются общественно опасными.

Также Высший антикоррупционный суд полностью оправдал обвиняемого во взяточничестве заместителя руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владимира Орлова и постановил, что САП не смогла доказать его вину вне разумного сомнения.

Еще ранее, 30 января 2026 года, Апелляционная палата ВАКС приняла решение оставить без изменений оправдательный приговор по делу судьи Татьяны Денисюк, обвиняемой в вынесении неправомерного решения.

25 февраля 2026 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры официально отказался от поддержания государственного обвинения по делу должностного лица «Укрзализныци» Олега Золотарева. Прокурор пришел к выводу, что предъявленное обвинение не подтвердилось в ходе судебного рассмотрения.

По версии следствия, в 2017 году УЗ объявила торги, на которых якобы планировали закупить по неконкурентной цене устройства питания для пассажирских вагонов.

Речь идет о событиях почти десятилетней давности, когда Региональной филией «Юго-Западная железная дорога» был проведен тендер на закупку специализированного оборудования. Закупка состоялась в установленном законом порядке, а победителем стала украинская компания-производитель, которая поставила продукцию без привлечения посредников.

В дальнейшем, по жалобе одного из участников торгов, чье тендерное предложение было отклонено, детективами НАБУ и прокурорами САП было начато уголовное производство. Руководителю структурного подразделения, который возглавлял тендерный комитет, было инкриминировано правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В марте 2022 года НАБУ на своем сайте сообщило о завершении расследования по этому делу с формулировкой о доказанности вины: «Следствие установило, что подозреваемый организовал в 2017 году закупки устройств питания для пассажирских вагонов по завышенным ценам, исказив условия конкуренции. В результате таких действий «Укрзализныця» незаконно переплатила 9,6 млн грн. Спустя четыре года после приобретения «Укрзализныця» эти устройства так и не ввела в эксплуатацию, что поставило под сомнение реальную необходимость закупки».

В то же время еще на этапе досудебного расследования имелись решения Антимонопольного комитета Украины и хозяйственного суда, которыми установлено отсутствие дискриминационных условий в тендерной документации.

В ходе следствия были проведены судебные товароведческая и экономическая экспертизы. Во время судебного разбирательства допросы экспертов выявили существенные противоречия. В частности, эксперты со стороны обвинения признали, что их выводы основывались на некорректно поставленных вопросах, а экономическая экспертиза фактически не подтвердила наличие убытков.

По ходатайству стороны обвинения суд назначил комплексную судебную экспертизу. По ее результатам установлено, что определить рыночную стоимость оборудования невозможно, а следовательно отсутствуют основания для расчета убытков.

После получения заключения комплексной экспертизы прокурор, по согласованию с руководителем САП, отказался от поддержания государственного обвинения. Фактически он признал, что отсутствие установленной рыночной стоимости делает невозможным определение ущерба, который является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины.

Кстати, детективы НАБУ, которые расследовали коррупцию в «Укрзализныце», затем каким-то образом оказывались в ней же на должностях.

Один из них возглавил службу экономической безопасности «Укрзализныци». Как сообщали СМИ, этому предшествовали следующие события: детектив открыл уголовное производство против тогдашнего начальника службы безопасности, заподозрив его в тендерных злоупотреблениях, а затем провел обыск у главы «Укрзализныци». Начальника службы экономической безопасности уволили, а его место занял детектив НАБУ уже с приставкой «экс». Результатом этого стали многомиллионные убытки для «Укрзализныци».

Другой экс-детектив устроился в «УЗ» в качестве заместителя директора по корпоративной безопасности аналогичным образом, что является прямым конфликтом интересов и нарушением антикоррупционного законодательства.

Не менее известна история, когда НАБУ три года безосновательно преследовало компанию-производителя тепловизоров Archer, однако впоследствии производство пришлось закрыть. Ранее Бюро уже вмешивалось в военные контракты, едва не сорвав сделку с Индией. В 2018 году НАБУ проводило расследование и получало доступ к документам государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» в рамках уголовного производства по контрактам с заказчиками из Индии. В дело пришлось вмешаться посольству Украины в Индии, чтобы не потерять контракт.

Сегодня любой правоохранительный орган, ознакомившись с результатами публичных закупок на сайте «Prozorro», определяет для себя «цель», получает документацию, у частных экспертов, которые выполняют «пожелания» правоохранителей, проводит товароведческие и экономические экспертизы, определяет «убытки», которые в большинстве случаев фактически отсутствуют, и дело готово.

Сторона защиты годами вынуждена доказывать свою невиновность в суде, при этом государство тратит значительные средства на содержание недобросовестных правоохранителей.

Во время отчета НАБУ и САП журналист задал вопрос об экономической эффективности НАБУ, отметив, что поступления в бюджет в результате деятельности НАБУ и расходы на его содержание несоизмеримы. То есть содержание обходится дороже, чем возврат средств. И задал вопрос, насколько в целом оправдана эта институция с экономической точки зрения. На что Семен Кривонос ответил, что возврат средств в государственный бюджет — не функция НАБУ.

Автор: Владимир Право

