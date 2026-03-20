В ГНС обсудили границу между налоговым контролем и уголовным преследованием

Налоговая служба и юристы обсудили налоговые споры и новые механизмы их урегулирования.

Исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух и представители Ассоциации юристов Украины обсудили налоговые споры, практику их решения, а также способы эффективной защиты интересов как налогоплательщиков, так и государства. Об этом сообщили в налоговой службе.

Отдельное внимание во время встречи было уделено развитию налоговой медиации. В ГНС отметили, что в последнее время служба демонстрирует стремление изменить подход к взаимодействию с налогоплательщиками, делая акцент на открытом диалоге и введении понятных и справедливых правил для всех сторон.

«Один из шагов – введение налоговой медиации. И в этом направлении активно сотрудничаем с Советом бизнес-омбудсмена. Мы уже реализовали первый кейс, когда путем переговоров удалось решить сложный спор, который имел все шансы превратиться в нескольколетнюю судебную тяжбу», – отметила глава ГНС.

Еще один вопрос – исполнение решений судов.

«Решения судов должны выполняться вовремя. Это моя последовательная позиция. Потому что это фундамент доверия», – подчеркнула Леся Карнаух.

Она, в частности, отметила, что есть положительная тенденция уменьшения количества обращений плательщиков в ГНС относительно выполнения судебных решений.

Также участники говорили о границе между налоговым контролем и уголовным преследованием, о сотрудничестве с БЭБ и другими правоохранительными органами.

Рассказала глава ГНС ​​и об усовершенствовании цифровизации. Ежедневно через электронные сервисы ГНС проходят сотни тысяч документов, деклараций и запросов, миллионы плательщиков пользуются цифровыми налоговыми инструментами. Поэтому все должно быть современно, максимально понятно и прозрачно.

«Диалог с юристами важен. И чем больше такого диалога – тем сильнее становится вся система», – акцентировала Леся Карнаух.

