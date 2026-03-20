У ДПС обговорили межу між податковим контролем і кримінальним переслідуванням

Податкова служба і правники обговорили податкові спори та нові механізми їх врегулювання.

Виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух та представники Асоціації правників України обговорили податкові спори, практику їх вирішення, а також способи ефективного захисту інтересів як платників податків, так і держави. Про це повідомили у податковій службі.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку податкової медіації. У ДПС наголосили, що останнім часом служба демонструє прагнення змінити підхід до взаємодії з платниками податків, роблячи акцент на відкритому діалозі та запровадженні зрозумілих і справедливих правил для всіх сторін.

«Один із кроків – запровадження податкової медіації. І в цьому напрямі активно співпрацюємо з Радою бізнес-омбудсмена. Ми вже реалізували перший кейс, коли шляхом переговорів вдалося вирішити складний спір, який мав всі шанси перетворитися у кількарічну судову тяганину», – зазначила очільниця ДПС.

Ще одне питання – виконання рішень судів.

«Рішення судів мають виконуватися вчасно. Це моя послідовна позиція. Бо це фундамент довіри», – підкреслила Леся Карнаух.

Вона, зокрема, відзначила, що є позитивна тенденція на зменшення кількості звернень платників до ДПС щодо виконання судових рішень.

Також учасники говорили про межу між податковим контролем і кримінальним переслідуванням, про співпрацю з БЕБ та іншими правоохоронними органами.

Розповіла очільниця ДПС і про удосконалення цифровізації. Щодня через електронні сервіси ДПС проходять сотні тисяч документів, декларацій та запитів, мільйони платників користуються цифровими інструментами податкової. Тому все має бути сучасно, максимально зрозуміло і прозоро.

«Діалог з правниками важливий. І що більше такого діалогу – то сильнішою стає вся система», – акцентувала Леся Карнаух.

