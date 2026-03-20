Гибель военнослужащего во время службы: ЕСПЧ обратил внимание на системные недостатки расследования

ЕСПЧ установил, что расследование обстоятельств гибели военнослужащего было длительным и не соответствовало требованиям эффективности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу родителей погибшего военнослужащего относительно неэффективности расследования обстоятельств смерти их сына во время прохождения службы. Суд обратил внимание на нарушение Украиной статьи 2 Конвенции по делу Romanyuk v. Ukraine, придя к выводу, что национальные органы власти не обеспечили эффективного официального расследования обстоятельств гибели военнослужащего.

Обстоятельства гибели военнослужащего

Согласно материалам дела, трагедия произошла 1 апреля 2016 года на территории воинской части в Кировоградской области, где военнослужащий погиб от поражения электрическим током на высоковольтной подстанции. По версии военного командования и правоохранительных органов, погибший вместе с двумя другими военнослужащими пытался похитить цветные металлы из трансформатора. Во время попытки разобрать оборудование он получил смертельное поражение электрическим током. Смерть была квалифицирована как несчастный случай, произошедший вследствие нарушения дисциплины, а также небрежного отношения к служебным обязанностям со стороны командования. После этого нескольких командиров привлекли к дисциплинарной ответственности.

Уголовные расследования

6 декабря 2016 года военная прокуратура начала уголовное производство по поводу возможной халатности командиров, которая могла привести к гибели военнослужащего.

В ходе следствия командование воинской части настаивало, что все объекты были надлежащим образом закрыты и контролировались, а смерть наступила вследствие собственной неосторожности погибшего.

27 декабря 2016 года производство было закрыто за отсутствием состава преступления.

В частности, суды отмечали, что заявители не были надлежащим образом вовлечены в расследование, их не допрашивали на ранних этапах и не предоставили им статус потерпевших. Лишь в октябре 2019 года заявителей официально признали потерпевшими и передали дело в Государственное бюро расследований.

В 2020 году производство вновь было закрыто в связи с отсутствием состава преступления в действиях командиров.

Оценка ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что уголовные расследования обстоятельств смерти сына заявителей характеризовались рядом существенных недостатков, при этом национальные суды неоднократно критиковали следствие за неполноту расследования. Также заявители не были надлежащим образом информированы о ходе расследования, не были обеспечены их участие в производстве в качестве потерпевших и не были допрошены. Кроме того, утверждения заявителей о возможной причастности командиров к смерти их сына, в частности в связи с предполагаемым незаконным приказом, не были надлежащим образом проверены и оценены в ходе национального расследования.

Суд также отмечает, что внутреннее расследование смерти сына заявителей было начато командованием воинской части сразу после происшествия. Однако такое расследование не могло считаться независимым, хотя оно позволило установить основные обстоятельства события, определить его ключевые причины и привлечь к дисциплинарной ответственности отдельных командиров, чьи действия и бездействие способствовали наступлению аварии. Вместе с тем Суд подчеркивает, что проведенное внутреннее расследование само по себе не могло обеспечить соблюдение требований эффективного расследования в понимании процессуального аспекта статьи 2 Конвенции.

В то же время действия и бездействие М. И Я., двух военнослужащих, которые косвенно способствовали аварии, помогая сыну заявителей в попытке кражи, вообще не были предметом надлежащего расследования.

Кроме того, следственные органы неоднократно закрывали уголовное производство, несмотря на наличие данных внутреннего военного расследования, установившего, что офицеры ненадлежащим образом ограничили несанкционированный доступ к электрическим подстанциям.

С учетом совокупности указанных недостатков Суд пришел к выводу, что национальные расследования обстоятельств смерти сына заявителей во время его военной службы не соответствовали критериям эффективности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.