Загибель військовослужбовця під час служби: ЄСПЛ звернув увагу на системні недоліки у розслідуванні

ЄСПЛ встановив, що розслідування обставин загибелі військовослужбовця було довготривалим і не відповідало вимогам ефективності.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглянув скаргу батьків загиблого військовослужбовця щодо неефективності розслідування обставин смерті їхнього сина під час проходження служби. Суд звернув увагу на порушення Україною статті 2 Конвенції у справі Romanyuk v. Ukraine, дійшовши висновку, що національні органи влади не забезпечили ефективного офіційного розслідування обставин загибелі військовослужбовця.

Обставини загибелі військового

За матеріалами справи, трагедія сталася 1 квітня 2016 року на території військової частини в Кіровоградській області, де військовослужбовець загинув від ураження електричним струмом на високовольтній підстанції. За версією військового командування та правоохоронних органів, загиблий разом із двома іншими військовими намагався викрасти кольорові метали з трансформатора. Під час спроби розібрати обладнання він отримав смертельне ураження струмом. Смерть була кваліфікована як нещасний випадок, що стався внаслідок порушення дисципліни, а також недбалого ставлення до службових обов’язків з боку командування. Після цього кількох командирів було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Кримінальні розслідування

6 грудня 2016 року військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливої недбалості командирів, яка могла призвести до загибелі військовослужбовця.

Під час слідства командування військової частини наполягало, що всі об’єкти були належним чином зачинені та контрольовані, а смерть настала через власну недбалість загиблого.

27 грудня 2016 року провадження було закрито через відсутність складу злочину.

Зокрема, суди наголошували, що заявників не було належно залучено до слідства, їх не допитували на ранніх етапах і не надавали їм статусу потерпілих. Лише у жовтні 2019 року заявників офіційно визнали потерпілими та передали справу до Державного бюро розслідувань.

У 2020 році провадження знову було закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину у діях командирів.

Оцінка ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що кримінальні розслідування обставин смерті сина заявників характеризувалися низкою суттєвих недоліків, зокрема національні суди неодноразово критикували слідство за неповноту розслідування. Також заявників не було належним чином поінформовано про хід розслідування, не забезпечено їх участі у провадженні як потерпілих та не проведено їхнього опитування. Крім того, твердження заявників щодо можливої причетності командирів до смерті їхнього сина, зокрема у зв’язку з ймовірним незаконним наказом, не були належним чином перевірені та оцінені в ході національного розслідування.

Суд також зазначає, що внутрішнє розслідування смерті сина заявників було розпочато командуванням військової частини одразу після того, як сталася аварія. Водночас таке розслідування не могло вважатися незалежним, однак воно дозволило встановити основні обставини події, визначити її ключові причини та притягнути до дисциплінарної відповідальності окремих командирів, чиї дії та бездіяльність сприяли настанню аварії. Разом із тим Суд наголошує, що проведене внутрішнє розслідування не могло саме по собі забезпечити дотримання вимог ефективного розслідування у розумінні процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

Водночас дії та бездіяльність М. Та Я., двох військовослужбовців, які опосередковано сприяли аварії, допомагаючи синові заявників у спробі крадіжки, взагалі не були предметом належного розслідування.

Крім того, слідчі органи неодноразово закривали кримінальне провадження, попри наявність даних внутрішнього військового розслідування, яке встановило, що офіцери неналежним чином обмежили несанкціонований доступ до електричних підстанцій.

З огляду на сукупність зазначених недоліків Суд дійшов висновку, що національні розслідування обставин смерті сина заявників під час його військової служби не відповідали критеріям ефективності.

