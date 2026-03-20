Верховный Суд подтвердил, что ПФУ обязан пересчитывать пенсии автоматически — без заявлений и без ограничения сроками

Верховный Суд подтвердил, что перерасчет пенсии в связи с изменением денежного обеспечения осуществляется автоматически и не зависит от обращения лица.

В практике пенсионных споров остается проблемным вопрос автоматичности перерасчета пенсий и применения сроков обращения в суд в случае его непроведения. Особенно это актуально для дел, где речь идет не о назначении пенсии, а о ее перерасчете в связи с изменением денежного обеспечения.

В деле № 560/5395/25 Верховный Суд уточнил пределы применения общих процессуальных норм и специального пенсионного законодательства.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области и получает пенсию в соответствии с Законом № 2262-XII.

После получения справки Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины от 6 марта 2025 года о размере денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2023 года истец обратилась к ответчику с требованием осуществить перерасчет пенсии с 1 февраля 2023 года.

Ответчик отказал, ссылаясь на несоответствие справки требованиям Порядка № 45. Считая такие действия противоправными, истец обратилась в суд.

Хмельницкий окружной административный суд, с которым согласился Седьмой апелляционный административный суд, удовлетворил иск и обязал ответчика осуществить перерасчет пенсии.

В кассационной жалобе ГУ ПФ Украины в Хмельницкой области настаивало на пропуске истцом срока обращения в суд.

Позиция Верховного Суда

Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан регулируется специальными законами с учетом особенностей условий труда, характера, сложности и значимости выполняемой работы, степени ответственности, определенных ограничений конституционных прав и свобод и т. д.

Верховный Суд исходил из положений части третьей статьи 51 Закона № 2262-XII, которая предусматривает обязанность перерасчета пенсии в случае изменения составляющих денежного обеспечения без ограничения сроком, если он не произведен по вине государственных органов.

Суд напомнил, что статьей 55 Закона № 2262-XII предусмотрено, что начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но своевременно не получил по собственной вине, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии. В этом случае часть суммы недополученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии.

Верховный Суд подчеркнул: «Начисленные суммы пенсии, не полученные пенсионером по вине органа Пенсионного фонда Украины, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком с начислением компенсации потери части доходов».

Как установлено судами предыдущих инстанций и подтверждается материалами дела, основанием для возникновения у ответчика обязанности осуществить перерасчет пенсии стало увеличение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2023 года, что является обстоятельством, влекущим изменение размера денежного обеспечения и, как следствие, необходимость перерасчета назначенной пенсии.

Суд подчеркнул, что такой перерасчет не поставлен в зависимость от обращения пенсионера и должен быть осуществлен органами Пенсионного фонда Украины в силу прямого указания закона с момента наступления соответствующего основания (увеличения размера прожиточного минимума).

Фактически такой перерасчет осуществляется органами Пенсионного фонда автоматически, без обращения пенсионера, с момента возникновения соответствующих оснований.

Справка о денежном обеспечении не создает права на перерасчет, а лишь подтверждает составляющие, которые должны быть учтены при реализации уже существующей обязанности.

Суд отметил, что право истца на повышение пенсии возникло с 1 января 2023 года непосредственно в силу закона, а невыполнение ответчиком обязанности по перерасчету пенсии с этого момента свидетельствует о длящемся противоправном бездействии субъекта властных полномочий.

По содержанию части третьей статьи 51 Закона № 2262-XII перерасчет пенсий в связи с изменением размера хотя бы одного из видов денежного обеспечения или в связи с введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, не произведенный по вине органов Пенсионного фонда Украины и/или государственных органов, выдающих справки для перерасчета пенсии, осуществляется с даты возникновения права на него без ограничения каким-либо сроком.

ВС указал: «Указанная норма является специальной по отношению к общим процессуальным правилам, установленным статьями 122 и 123 КАС Украины, и направлена на обеспечение эффективной защиты права лица на надлежащее пенсионное обеспечение в случаях, когда государство или его органы не выполнили возложенную на них обязанность по своевременному осуществлению перерасчета пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума».

Кроме того, аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 23 мая 2024 года по образцовому делу № 380/19324/23, в котором указано, что перерасчет пенсии, не произведенный по вине органов Пенсионного фонда Украины и/или органов, уполномоченных выдавать справки о размере денежного обеспечения, осуществляется без ограничения сроком, а применение процессуальных сроков обращения в суд в таких спорах является недопустимым.

При этом Большая Палата Верховного Суда в этом деле четко разграничила:

— споры о назначении или исчислении пенсии, в которых подлежат применению общие процессуальные сроки, и

— споры о невыполнении государством обязанности по перерасчету пенсии, когда право лица уже существует, но не реализовано по вине субъекта властных полномочий.

В делах последней категории обращение лица в суд является способом восстановления нарушенного длящегося права, а не обжалованием разового управленческого решения, что исключает возможность применения шестимесячного срока, предусмотренного статьей 122 КАС Украины.

Верховный Суд, в частности, в других постановлениях пришел к выводу, что применение процессуальных сроков обращения в суд в спорах о перерасчете пенсии в связи с изменением составляющих денежного обеспечения соответствующих категорий лиц, в частности вследствие увеличения прожиточного минимума, противоречило бы прямой норме части третьей статьи 51 Закона № 2262-XII.

Кроме того, Верховный Суд отграничил это дело от других, на которые ссылался заявитель, указав, что они основаны на иных фактических обстоятельствах и не подлежат применению в данном деле.

Суд подчеркнул, что в этом деле применяется специальное правовое регулирование, которое возлагает на государство императивную обязанность осуществить перерасчет пенсии независимо от обращения лица и исключает применение процессуальных сроков.

Таким образом, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и подтвердил обязанность ответчика осуществить перерасчет и выплату пенсии с 1 февраля 2023 года.

Эта позиция ВС означает, что обязанность перерасчета пенсии возникает у органов Пенсионного фонда автоматически, с момента наступления предусмотренных законом оснований, и не зависит от обращения лица. В случае ее невыполнения право на перерасчет и получение соответствующих выплат не ограничивается сроками обращения в суд, а пропуск такого срока не является основанием для отказа в защите нарушенного права.

