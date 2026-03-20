Верховний Суд підтвердив, що ПФУ зобов’язаний перераховувати пенсії автоматично — без заяв і без обмеження строками

Верховний Суд підтвердив, що перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною грошового забезпечення здійснюється автоматично і не залежить від звернення особи.

У практиці пенсійних спорів залишається проблемним питання автоматичності перерахунку пенсій та застосування строків звернення до суду у разі його непроведення. Особливо це актуально для справ, де йдеться не про призначення пенсії, а про її перерахунок у зв’язку зі зміною грошового забезпечення.

У справі № 560/5395/25 Верховний Суд уточнив межі застосування загальних процесуальних норм та спеціального пенсійного законодавства.

Обставини справи

Позивачка перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та отримує пенсію відповідно до Закону № 2262-XII.

Після отримання довідки Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України від 6 березня 2025 року про розмір грошового забезпечення станом на 1 січня 2023 року позивачка звернулася до відповідача з вимогою здійснити перерахунок пенсії з 1 лютого 2023 року.

Відповідач відмовив, посилаючись на невідповідність довідки вимогам Порядку № 45. Вважаючи такі дії протиправними, позивачка звернулася до суду.

Хмельницький окружний адміністративний суд, з яким погодився Сьомий апеляційний адміністративний суд, задовольнив позов та зобов’язав відповідача здійснити перерахунок пенсії.

У касаційній скарзі ГУ ПФ України в Хмельницькій області наполягало на пропуску позивачкою строку звернення до суду.

Позиція Верховного Суду

Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян регулюється спеціальними законами з урахуванням особливостей умов праці, характеру, складності і значущості виконуваної роботи, ступеня відповідальності, певних обмежень конституційних прав і свобод тощо.

Верховний Суд виходив із положень частини третьої статті 51 Закону № 2262-XII, яка передбачає обов’язок перерахунку пенсії у разі зміни складових грошового забезпечення без обмеження строком, якщо він не проведений з вини державних органів.

Суд нагадав, що статтею 55 Закону № 2262-XII передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але своєчасно не отримав з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більш як за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недоотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Верховний Суд наголосив: «Нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу Пенсійного фонду України, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів».

Як встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджується матеріалами справи, підставою для виникнення у відповідача обов'язку здійснити перерахунок пенсії стало зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2023 року, що є обставиною, яка тягне за собою зміну розміру грошового забезпечення та, як наслідок, необхідність перерахунку призначеної пенсії.

Суд наголосив, що такий перерахунок не поставлений у залежність від звернення пенсіонера та має бути здійснений органами Пенсійного фонду України у силу прямої вказівки закону з моменту настання відповідної підстави (зростання розміру прожиткового мінімуму).

Фактично, такий перерахунок здійснюється органами Пенсійного фонду автоматично, без звернення пенсіонера, з моменту виникнення відповідних підстав.

Довідка про грошове забезпечення не створює права на перерахунок, а лише підтверджує складові, які мають бути враховані при реалізації вже існуючого обов’язку.

Суд зазначив, що право позивача на підвищення пенсії виникло з 1 січня 2023 року безпосередньо в силу закону, а невиконання відповідачем обов`язку з перерахунку пенсії з цього моменту свідчить про триваючу протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

За змістом частини третьої статті 51 Закону № 2262-XII перерахунок пенсій у зв`язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення або у зв`язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження будь-яким строком.

ВС вказав: «Зазначена норма є спеціальною щодо загальних процесуальних правил, установлених статтями 122 та 123 КАС України, та спрямована на забезпечення ефективного захисту права особи на належне пенсійне забезпечення у випадках, коли держава або її органи не виконали покладений на них обов`язок щодо своєчасного здійснення перерахунку пенсії у зв`язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму».

Крім того, аналогічний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2024 року у зразковій справі № 380/19324/23, у якій зазначено, що перерахунок пенсії, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або органів, уповноважених видавати довідки про розмір грошового забезпечення, здійснюється без обмеження строком, а застосування процесуальних строків звернення до суду у таких спорах є неприйнятним.

При цьому Велика Палата Верховного Суду у цій справі чітко розмежувала:

- спори щодо призначення або обчислення пенсії, у яких підлягають застосуванню загальні процесуальні строки, та

- спори щодо невиконання державою обов`язку з перерахунку пенсії, коли право особи вже існує, але не реалізоване з вини суб'єкта владних повноважень.

У справах останньої категорії звернення особи до суду є способом відновлення порушеного триваючого права, а не оскарженням разового управлінського рішення, що виключає можливість застосування шестимісячного строку, передбаченого статтею 122 КАС України.

Верховний Суд, зокрема, у інших постановах дійшов висновку, що застосування процесуальних строків звернення до суду у спорах щодо перерахунку пенсії у зв`язку зі зміною складових грошового забезпечення відповідних категорій осіб, зокрема внаслідок збільшення прожиткового мінімуму, суперечило б прямій нормі частини третьої статті 51 Закону № 2262-XII.

Крім того, Верховний Суд відмежував цю справу від інших, на які посилався скаржник, зазначивши, що вони ґрунтуються на інших фактичних обставинах і не підлягають застосуванню у цій справі.

Суд підкреслив, що у цій справі застосовується спеціальне правове регулювання, яке покладає на державу імперативний обов’язок здійснити перерахунок пенсії незалежно від звернення особи та виключає застосування процесуальних строків.

Отже, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій та підтвердив обов’язок відповідача здійснити перерахунок і виплату пенсії з 1 лютого 2023 року.

Ця позиція ВС означає, що обов’язок перерахунку пенсії виникає у органів Пенсійного фонду автоматично, з моменту настання передбачених законом підстав, і не залежить від звернення особи. У разі його невиконання право на перерахунок та отримання відповідних виплат не обмежується строками звернення до суду, а пропуск такого строку не є підставою для відмови у захисті порушеного права.

