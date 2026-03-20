Семь государств заявили о готовности присоединиться к разблокированию Ормузского пролива

09:24, 20 марта 2026
Шесть европейских стран вместе с Канадой и Японией заявили о намерении принять меры по стабилизации энергетических рынков и присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.

В совместном заявлении Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Япония подчеркнули готовность поддержать действия, направленные на обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Они также пообещали принять «другие шаги по стабилизации энергетических рынков, включая сотрудничество с определенными странами-производителями для увеличения добычи». Детали конкретных мер в заявлении не приведены, однако оно стало заметным сигналом готовности союзников США действовать совместно после недель сопротивления.

В издании напомнили, что президент США Дональд Трамп призвал несколько стран, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, отправить свои корабли в Ормузский пролив для патрулирования. 15 марта Трамп сообщил, что США обсуждают патрулирование пролива с семью странами, отметив «очень плохое» будущее для НАТО, если союзники не помогут в этом вопросе.

Первоначально Великобритании и Германии отказали в отправке военных кораблей. Впоследствии Франция заявила, что не будет участвовать в сделке. В Финляндии также отметили, что США не согласовали свои действия с союзниками, потому страны НАТО не спешат присоединяться.

В то же время, ОАЭ допускают присоединение к международной миссии под руководством США для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

