  1. У світі

Сім держав заявили про готовність долучитися до розблокування Ормузької протоки

09:24, 20 березня 2026
Сім країн висловили готовність долучитися до зусиль із забезпечення безпечного проходу протокою.
Сім держав заявили про готовність долучитися до розблокування Ормузької протоки
Шість європейських країн разом із Канадою та Японією заявили про намір вжити заходів для стабілізації енергетичних ринків і долучитися до розблокування Ормузької протоки.

У спільній заяві Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Канада та Японія підкреслили готовність підтримати дії, спрямовані на забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Вони також пообіцяли вжити «інші кроки для стабілізації енергетичних ринків, включаючи співпрацю з певними країнами-виробниками для збільшення видобутку». Деталі конкретних заходів у заяві не наведені, проте вона стала помітним сигналом готовності союзників США діяти спільно після тижнів опору.

У виданні нагадали, що президент США Дональд Трамп закликав кілька країн, зокрема Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, відправити свої кораблі до Ормузької протоки для патрулювання. 15 березня Трамп повідомив, що США обговорюють патрулювання протоки з сімома країнами, наголосивши на «дуже поганому» майбутньому для НАТО, якщо союзники не допоможуть у цьому питанні.

Спочатку Великій Британії та Німеччині відмовили у відправці військових кораблів. Згодом Франція заявила, що не братиме участі в операції. У Фінляндії також зазначили, що США не узгодили свої дії із союзниками, тому країни НАТО не поспішають долучатися.

Водночас ОАЕ допускають приєднання до міжнародної місії під керівництвом США для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

