Споры по действиям АРМА при управлении арестованным имуществом подлежат рассмотрению в административном судопроизводстве — КАС ВС

10:19, 20 марта 2026
Верховный Суд рассмотрел спор между ООО и АРМА о действиях агентства при управлении арестованным имуществом, в частности, передачи его в управление и проведение конкурсных процедур, после того как суды низших инстанций отказали в открытии производства, отнеся спор к уголовной юрисдикции.
Спор о правомерности действий Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), совершённых при осуществлении мероприятий по управлению арестованным имуществом, переданным агентству на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве, имеет публично-правовой характер и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

К такому выводу пришёл Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 420/21975/25.

ООО обратилось в суд с иском к АРМА, в котором просило:

  • установить отсутствие у АРМА полномочий на передачу в управление нежилого здания, право пользования которым принадлежит ООО;
  • признать противоправными действия АРМА по проведению предварительных рыночных консультаций путём получения проектов программ управления или коммерческих предложений и/или иных документов в рамках конкурсного отбора управляющих активами в отношении объекта недвижимого имущества;
  • обязать АРМА воздержаться от совершения любых действий, направленных на организацию и/или передачу в управление нежилого здания, в том числе путём проведения конкурсного отбора управляющего недвижимым имуществом.

Суд первой инстанции определением, оставленным без изменений постановлением суда апелляционной инстанции, отказал в открытии производства по указанному исковому заявлению и разъяснил истцу право на обращение с данным иском в порядке УПК Украины.

КАС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Истец, обратившись с данным иском, оспаривал действия АРМА в процедуре осуществления деятельности по управлению имуществом в пределах полномочий, установленных Законом Украины от 10 ноября 2015 года № 772-VIII «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Действия АРМА в рамках конкурсных отборов субъектов оценочной деятельности и управляющего имуществом являются составляющей управления арестованным имуществом.

Следовательно, АРМА в спорных правоотношениях является субъектом властных полномочий и выполняет управленческую функцию в отношении переданного ему в управление имущества, а потому между сторонами возник публично-правовой спор, подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

