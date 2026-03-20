Спори щодо дій АРМА при управлінні арештованим майном підлягають розгляду в адміністративному судочинстві — КАС ВС

10:19, 20 березня 2026
Верховний Суд розглянув спір між ТОВ та АРМА щодо дій агентства при управлінні арештованим майном, зокрема передачі його в управління та проведення конкурсних процедур, після того як суди нижчих інстанцій відмовили у відкритті провадження, віднісши спір до кримінальної юрисдикції.
Спори щодо дій АРМА при управлінні арештованим майном підлягають розгляду в адміністративному судочинстві — КАС ВС
Спір щодо правомірності дій Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вчинених під час здійснення заходів з управління арештованим майном, переданим агентству на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, має публічно-правовий характер і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі № 420/21975/25.

ТОВ звернулося до суду з позовом до АРМА, в якому просило:

1) встановити відсутність в АРМА повноважень на передачу в управління нежитлової будівлі, право користування якою належить ТОВ;

2) визнати протиправними дії АРМА щодо проведення попередніх ринкових консультацій шляхом отримання проєктів програм управління або комерційних пропозицій та/або інших документів у межах конкурсного відбору управителів активами щодо об’єкта нерухомого майна;

3) зобов’язати АРМА утриматися від вчинення будь-яких дій, спрямованих на організацію та/або передачу в управління нежитлової будівлі, в тому числі шляхом проведення конкурсного відбору управителя нерухомого майна. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовив у відкритті провадження за вказаною позовною заявою та роз’яснив позивачу про право на звернення із цим позовом у порядку КПК України.

КАС ВС задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Позивач, звернувшись із цим позовом, оспорював дії АРМА в процедурі провадження діяльності зі здійснення управління майном у межах повноважень, установлених Законом України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Дії АРМА в межах конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності та управителя майна є складовою управління арештованим майном.

Отже, АРМА у спірних правовідносинах є суб’єктом владних повноважень та виконує управлінську функцію щодо переданого йому в управління майна, а тому між сторонами виник публічно-правовий спір, що має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

