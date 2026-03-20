  1. В Украине

Безопасность на работе во время военного положения: обязанности работодателя в 2026 году

09:06, 20 марта 2026
Пенсионный фонд предоставил разъяснения по обеспечению безопасного труда в условиях боевых действий.
Безопасность на работе во время военного положения: обязанности работодателя в 2026 году
Пенсионный фонд рассказывает, как обеспечить безопасную работу во время боевых действий.

Отмечается, что условия военного положения требуют повышенного внимания работников и работодателей к принятию мер по охране труда и профилактике несчастных случаев на производстве.

В процессе работы на территориях, связанных с ведением боевых действий, важно соблюдать меры, направленные на предотвращение травм и других негативных последствий для здоровья работников.

Перед началом работы необходимо:

  • Проверить рабочую зону и зону прохода к ней на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. В рабочей зоне не должно быть разрушенных (нависающих) вследствие взрыва строительных конструкций и повреждённых зелёных насаждений. Работы нельзя проводить в местах, не очищенных от последствий обстрелов.
  • Проводить работы на открытых территориях преимущественно в дневное время. В местах проведения работ с искусственным освещением рекомендуется обеспечивать светомаскировку. Следует избегать длительного непрерывного выполнения работ в зонах, прилегающих к районам ведения боевых действий.
  • Ознакомиться с планом локализации и ликвидации аварий и их последствий.

Во время выполнения работы необходимо:

Прекратить выполнение любых работ в случае возникновения угрозы боевых действий.

В случае возникновения угрозы боевых действий — ограничить до минимума передвижение по открытой территории, пройти в защитные сооружения гражданской защиты или другое пригодное укрытие. Перед выходом с рабочего места необходимо отключить источники питания используемого производственного оборудования и принять меры по надлежащему хранению подконтрольных материальных ценностей. Для перемещения следует использовать безопасные маршруты.

Постоянно следить за оповещениями, поступающими с помощью средств связи (в частности, мобильного телефона), о наличии угрозы боевых действий и информировать о возможной опасности работников, находящихся рядом.

После окончания работы важно:

Сообщить руководителю о выявленных в зоне проведения работ пострадавших в результате боевых действий, случаях разрушения строительных конструкций и средств производства, а также о найденных взрывоопасных предметах. Действовать в соответствии с его указаниями.

Употреблять только воду и продукты, не подвергшиеся воздействию опасных веществ. Не употреблять овощи и фрукты, выросшие на загрязнённой почве. Соблюдать требования личной гигиены.

война ПФУ

