Безпека на роботі під час воєнного стану: обов’язки роботодавця у 2026 році

Пенсійний фонд надав роз’яснення щодо організації безпечної праці в умовах бойових дій.

Пенсійний фонд розповідає, як забезпечити безпечну роботу під час бойових дій.

Зазначається, що умови воєнного стану вимагають підвищеної уваги працівників і роботодавців до вжиття заходів з безпеки праці та профілактики нещасних випадків на виробництві.

У процесі роботи на територіях, пов’язаних з проведенням бойових дій, важливо дотримуватися заходів, спрямованих на запобігання виникненню травм та інших негативних наслідків для здоров’я працівників.

Перед початком роботи необхідно:

Перевірити робочу зону та зону проходу до неї на наявність вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. У робочій зоні не повинно бути зруйнованих (завислих) від вибуху будівельних конструкцій та пошкоджених зелених насаджень. Роботи не можна проводити в не очищених від наслідків обстрілу місцях.

Проводити роботи на відкритих територіях переважно в денний час. У місцях проведення робіт зі штучним освітленням рекомендується забезпечувати світломаскування. Слід запобігати довготривалому безперервному проведенню робіт у зонах, прилеглих до ведення бойових дій.

Ознайомитися з планом локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків.

Під час виконання роботи потрібно:

Припинити проведення будь-яких робіт у разі виникнення загрози бойових дій.

У разі виникнення загрози бойових дій – обмежити до мінімуму пересування відкритою територією, пройти до захисних споруд цивільного захисту або іншого придатного для захисту укриття. Перед виходом з робочого місця потрібно вимкнути джерела живлення виробничого обладнання, що використовується, та вжити заходів щодо належного зберігання підконтрольних матеріальних цінностей. Для переміщення слід використовувати безпечні маршрути.

Постійно стежити за оповіщеннями, що надсилаються за допомогою засобів зв’язку (зокрема, мобільного телефона), щодо наявності загрози бойових дій та інформувати про можливу небезпеку працівників, які перебувають поруч.

Після закінчення роботи важливо:

Поінформувати керівника про виявлених у зоні проведення робіт потерпілих унаслідок бойових дій, випадки руйнування будівельних конструкцій та засобів виробництва, а також знайдені вибухонебезпечні предмети. Діяти відповідно до його вказівок.

Вживати лише воду та продукти, що не зазнали впливу небезпечних речовин. Не споживати овочі й фрукти, які росли на забрудненому ґрунті. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

