  1. В Украине

Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине: что известно

08:40, 20 марта 2026
Полиция разоблачает схемы хищения бюджетных средств в медучреждениях из-за фиктивных услуг и подделки данных в электронной системе здравоохранения.
В пятницу, 20 марта, Национальная полиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Правоохранители разоблачают схемы хищения средств на лечение из-за фиктивных записей о медуслугах и вмешательствах в электронную систему.

Как рассказали в полиции, следователи вместе с оперативниками, региональными подразделениями, прокуратурой, Минздравом и НСЗУ документируют незаконную деятельность и устанавливают причастных.

Расследование ведется по статьям о растрате имущества, злоупотреблении властью, подлоге документов, вмешательстве в системы, халатности и отмывании доходов. Наказание – до 12 лет заключения с конфискацией.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

