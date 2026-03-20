  1. В Україні

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні: що відомо

08:40, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція викриває схеми розкрадання бюджетних коштів у медзакладах через фіктивні послуги та підробку даних в електронній системі охорони здоров’я.
Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні: що відомо
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 20 березня, Національна поліція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Правоохоронці викривають схеми розкрадання коштів на лікування через фіктивні записи про медпослуги та втручання в електронну систему.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як розповіли у поліції, слідчі разом з оперативниками, регіональними підрозділами, прокуратурою, МОЗ і НСЗУ документують незаконну діяльність і встановлюють причетних.

Розслідування ведеться за статтями про розтрату майна, зловживання владою, підроблення документів, втручання в системи, недбалість та відмивання доходів. Покарання — до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Наразі тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція обшук медицина

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]