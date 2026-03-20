Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні: що відомо

Поліція викриває схеми розкрадання бюджетних коштів у медзакладах через фіктивні послуги та підробку даних в електронній системі охорони здоров’я.

У п’ятницю, 20 березня, Національна поліція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Правоохоронці викривають схеми розкрадання коштів на лікування через фіктивні записи про медпослуги та втручання в електронну систему.

Як розповіли у поліції, слідчі разом з оперативниками, регіональними підрозділами, прокуратурою, МОЗ і НСЗУ документують незаконну діяльність і встановлюють причетних.

Розслідування ведеться за статтями про розтрату майна, зловживання владою, підроблення документів, втручання в системи, недбалість та відмивання доходів. Покарання — до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Наразі тривають слідчі дії.

