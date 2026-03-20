Битва за мантию судьи МУС: кто из 13 кандидатов представит Украину в Гааге
После того как с 1 января 2025 года Украина стала полноправной стороной Римского статута, государство получило не только обязанности, но и стратегические преимущества, главное из которых — участие в формировании состава Международного Уголовного Суда.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина начала процедуру отбора кандидата для выдвижения на избрание судьей МУС. Начало конкурсного отбора стало реализацией Указа Президента Украины № 206/2026 от 26 февраля 2026 года, которым была создана соответствующая конкурсная комиссия. Уже 2 марта 2026 года комиссия провела первое заседание и официально объявила о старте конкурса. Ожидается, что по его результатам будет определен кандидат, который будет представлять Украину на выборах судей МУС.
Ключевые требования к претендентам:
- Стаж профессиональной деятельности в области права — не менее 10 лет.
- Свободное владение рабочими языками МУС (английский или французский) на уровне не ниже С1.
- Высокие моральные качества, безупречная деловая репутация и отсутствие судимостей.
17 марта 2026 года стал известен полный список лиц, которые сразятся за право представлять Украину в Международном уголовном суде. Конкурсная комиссия официально допустила 13 претендентов к отбору. Среди них — известные дипломаты, ученые, судьи Верховного Суда и правозащитники.
Уже 20 марта их ждет тестирование на уровень С1, которое определит, кто попадет на финальные собеседования.
- ВЕНЕДИКТОВА Ирина Валентиновна — украинский государственный деятель, юрист, доктор юридических наук, профессор. Генеральный прокурор Украины с 2020 по 2022. Посол Украины в Швейцарии.
- ГУТНИК Виталий Владимирович — доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- КИШАКЕВИЧ Лев Юрьевич — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
- КОВАЛЬ Дмитрий Александрович — доцент кафедры международного и европейского права, доктор философии по международному праву, соисполнительный директор ОО «Truth Hounds».
- КОЗЛЫЕВА Зера Умеровна — юридический директор ОО «Truth Hounds». Юрист, специалист по международному уголовному праву и документированию военных преступлений.
- ЛУНЕВА Ольга Григорьевна — судья Угледарского городского суда Донецкой области.
- МЕРЕЖКО Александр Александрович — политик, украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор.
- НЕКЛЮДОВ Владлен Михайлович — украинский политик, юрист. Народный депутат Украины IX созыва.
- НОВИКОВ Илья Сергеевич — юрист, адвокат, партнер адвокатского объединения «Barristers», преподаватель.
- ОВСЯННИКОВ Владислав Сергеевич — судья Дергачевского районного суда Харьковской области.
- СЕНАТОРОВА Оксана Васильевна — доцент, кандидат юридических наук Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- ТУЛЯКОВ Вячеслав Алексеевич — правовед, специалист в области уголовного права, криминологии, виктимологии, доктор юридических наук, профессор. Проректор по международным связям Национального университета «Одесская юридическая академия».
- ШЕВЧУК Алексей Анатольевич — адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Barristers», общественный деятель, радиоведущий и телеведущий.
Учитывая современные стандарты, тестирование будет проводиться онлайн на платформе ZOOM. Комиссия обеспечила индивидуальный подход: каждый кандидат получит персональную ссылку и время входа на электронный адрес.
Программа тестирования включает не просто лингвистический экзамен, а фокусируется на профессиональной компетенции:
- Профессиональное интервью: Кандидаты должны представить свой путь — от образования и достижений в праве до стратегического видения деятельности МУС.
- Правовая итерация: Самый сложный блок, где экзаменатор предложит «проблемную ситуацию». Кандидат должен мгновенно предоставить правовой комментарий на иностранном языке, демонстрируя знание международных норм.
- Двусторонний перевод: Устный перевод текстов профессиональной направленности (150–180 слов) с английского на украинский и наоборот.
Для тех, кто успешно пройдет экзамен, конкурс продолжится на следующей неделе. 24–25 марта 2026 года пройдут финальные собеседования с конкурсной комиссией. Точный график встреч будет обнародован сразу после того, как МИД предоставит результаты языкового тестирования.
