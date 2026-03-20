  1. Публикации
  2. / В Украине

Битва за мантию судьи МУС: кто из 13 кандидатов представит Украину в Гааге

10:32, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стали известны имена 13 кандидатов, которые сразятся за право выдвижения от Украины на выборы судей МУС: программа экзамена включает не только лингвистические тесты, но и профессиональное интервью и мгновенный правовой комментарий на иностранном языке.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После того как с 1 января 2025 года Украина стала полноправной стороной Римского статута, государство получило не только обязанности, но и стратегические преимущества, главное из которых — участие в формировании состава Международного Уголовного Суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина начала процедуру отбора кандидата для выдвижения на избрание судьей МУС. Начало конкурсного отбора стало реализацией Указа Президента Украины № 206/2026 от 26 февраля 2026 года, которым была создана соответствующая конкурсная комиссия. Уже 2 марта 2026 года комиссия провела первое заседание и официально объявила о старте конкурса. Ожидается, что по его результатам будет определен кандидат, который будет представлять Украину на выборах судей МУС.

Ключевые требования к претендентам:

  • Стаж профессиональной деятельности в области права — не менее 10 лет.
  • Свободное владение рабочими языками МУС (английский или французский) на уровне не ниже С1.
  • Высокие моральные качества, безупречная деловая репутация и отсутствие судимостей.

17 марта 2026 года стал известен полный список лиц, которые сразятся за право представлять Украину в Международном уголовном суде. Конкурсная комиссия официально допустила 13 претендентов к отбору. Среди них — известные дипломаты, ученые, судьи Верховного Суда и правозащитники.

Уже 20 марта их ждет тестирование на уровень С1, которое определит, кто попадет на финальные собеседования.

  • ВЕНЕДИКТОВА Ирина Валентиновна — украинский государственный деятель, юрист, доктор юридических наук, профессор. Генеральный прокурор Украины с 2020 по 2022. Посол Украины в Швейцарии.
  • ГУТНИК Виталий Владимирович — доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
  • КИШАКЕВИЧ Лев Юрьевич — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
  • КОВАЛЬ Дмитрий Александрович — доцент кафедры международного и европейского права, доктор философии по международному праву, соисполнительный директор ОО «Truth Hounds».
  • КОЗЛЫЕВА Зера Умеровна — юридический директор ОО «Truth Hounds». Юрист, специалист по международному уголовному праву и документированию военных преступлений.
  • ЛУНЕВА Ольга Григорьевна — судья Угледарского городского суда Донецкой области.
  • МЕРЕЖКО Александр Александрович — политик, украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор.
  • НЕКЛЮДОВ Владлен Михайлович — украинский политик, юрист. Народный депутат Украины IX созыва.
  • НОВИКОВ Илья Сергеевич — юрист, адвокат, партнер адвокатского объединения «Barristers», преподаватель.
  • ОВСЯННИКОВ Владислав Сергеевич — судья Дергачевского районного суда Харьковской области.
  • СЕНАТОРОВА Оксана Васильевна — доцент, кандидат юридических наук Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
  • ТУЛЯКОВ Вячеслав Алексеевич — правовед, специалист в области уголовного права, криминологии, виктимологии, доктор юридических наук, профессор. Проректор по международным связям Национального университета «Одесская юридическая академия».
  • ШЕВЧУК Алексей Анатольевич — адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Barristers», общественный деятель, радиоведущий и телеведущий.

Учитывая современные стандарты, тестирование будет проводиться онлайн на платформе ZOOM. Комиссия обеспечила индивидуальный подход: каждый кандидат получит персональную ссылку и время входа на электронный адрес.

Программа тестирования включает не просто лингвистический экзамен, а фокусируется на профессиональной компетенции:

  • Профессиональное интервью: Кандидаты должны представить свой путь — от образования и достижений в праве до стратегического видения деятельности МУС.
  • Правовая итерация: Самый сложный блок, где экзаменатор предложит «проблемную ситуацию». Кандидат должен мгновенно предоставить правовой комментарий на иностранном языке, демонстрируя знание международных норм.
  • Двусторонний перевод: Устный перевод текстов профессиональной направленности (150–180 слов) с английского на украинский и наоборот.

Для тех, кто успешно пройдет экзамен, конкурс продолжится на следующей неделе. 24–25 марта 2026 года пройдут финальные собеседования с конкурсной комиссией. Точный график встреч будет обнародован сразу после того, как МИД предоставит результаты языкового тестирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]