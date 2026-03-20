Битва за мантію судді МКС: хто з 13 кандидатів представить Україну в Гаазі

Стали відомі імена 13 кандидатів, які змагатимуться за право висунення від України на вибори суддів МКС: програма іспиту включає не лише лінгвістичні тести, а й професійне інтерв’ю та миттєвий правовий коментар іноземною мовою.

фото: МКС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після того як з 1 січня 2025 року Україна стала повноправною стороною Римського статуту, держава отримала не лише обов’язки, а й стратегічні переваги, головна з яких — участь у формуванні складу Міжнародного Кримінального Суду.

Як писала «Судово-юридична газета» Україна розпочала процедуру відбору кандидата для висунення на обрання суддею МКС. Початок конкурсного добору став реалізацією Указу Президент України № 206/2026 від 26 лютого 2026 року, яким було створено відповідну конкурсну комісію. Вже 2 березня 2026 року комісія провела перше засідання та офіційно оголосила про старт конкурсу. Очікується, що за його результатами буде визначено кандидата, який представлятиме Україну на виборах суддів МКС.

Ключові вимоги до претендентів:

​Стаж професійної діяльності у сфері права — не менше 10 років.

​Вільне володіння робочими мовами МКС (англійська або французька) на рівні не нижче С1.

​Високі моральні якості, бездоганна ділова репутація та відсутність судимостей.

17 березня 2026 року став відомий повний перелік осіб, які змагатимуться за право представляти Україну в Міжнародному кримінальному суді. ​Конкурсна комісія офіційно допустила 13 претендентів до відбору. Серед них — відомі дипломати, науковці, судді Верховного Суду та правозахисники. ​

Вже 20 березня на них чекає тестування на рівень С1, яке визначить, хто потрапить на фінальні співбесіди.

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна - українська державна діячка, юристка, доктор юридичних наук, професорка. Генеральний прокурор України з 2020 по 2022. Посол України у Швейцарії.

ГУТНИК Віталій Володимирович - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

КИШАКЕВИЧ Лев Юрійович - суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

КОВАЛЬ Дмитро Олександрович - доцент кафедри міжнародного та європейського права, доктор філософії з міжнародного права, співвиконавчий директор ГО «Truth Hounds».

КОЗЛИЄВА Зера Умерівна - юридична директорка ГО «Truth Hounds». Юристка, спеціалістка з міжнародного кримінального права та документування воєнних злочинів.

ЛУНЬОВА Ольга Григорівна - суддя Вугледарського міського суду Донецької області.

МЕРЕЖКО Олександр Олександрович - політик, український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор.

НЕКЛЮДОВ Владлен Михайлович - український політик, юрист. Народний депутат України IX скликання.

НОВІКОВ Ілля Сергійович - юрист, адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Barristers», викладач.

ОВСЯННІКОВ Владислав Сергійович - суддя Дергачівського районного суду Харківської області.

СЕНАТОРОВА Оксана Василівна - доцентка, кандидатка юридичних наук Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ТУЛЯКОВ Вячеслав Олексійович - правознавець, спеціаліст у галузі кримінального права, кримінології, віктимології, доктор юридичних наук, професор. Проректор з міжнародних зв'язків Національного університету «Одеська юридична академія».

ШЕВЧУК Олексій Анатолійович - адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Barristers», громадський діяч, радіоведучий та телеведучий.

З огляду на сучасні стандарти, тестування проводитиметься онлайн на платформі ZOOM. Комісія забезпечила індивідуальний підхід: кожен кандидат отримає персональне посилання та час входу на електронну адресу.

​Програма тестування включає не просто лінгвістичний іспит, а фокусується на професійній компетенції: ​

Професійне інтерв’ю: Кандидати мають презентувати свій шлях — від освіти та досягнень у праві до стратегічного бачення діяльності МКС.

Правова ітерація: Найскладніший блок, де екзаменатор запропонує «проблемну ситуацію». Кандидат має миттєво надати правовий коментар іноземною мовою, демонструючи знання міжнародних норм.

Двосторонній переклад: Усний переклад текстів професійного спрямування (150–180 слів) з англійської на українську та навпаки.

​Для тих, хто успішно пройде екзамен, конкурс продовжиться наступного тижня. 24–25 березня 2026 року відбудуться фінальні співбесіди з конкурсною комісією. ​Точний графік зустрічей буде оприлюднено одразу після того, як МЗС надасть результати мовного тестування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.