Правительство выделяет более 2 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с министром образования и науки Оксеном Лисовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности в образовательной сфере, развитие колледжей и внедрение реформы Новой украинской школы.

«30 общин получат более 2 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях. Правительство утвердило распределение субвенции. В первую очередь средства получат школы в общинах с очень высоким уровнем риска, а также военные лицеи. В целом в 2026 году на укрытия в учреждениях общего среднего образования предусмотрено 5 млрд гривен», — сообщила Свириденко.

Модернизация профессионального и предвысшего образования продолжается: в 2026 году на эти цели предусмотрен 1 млрд грн с привлечением софинансирования. Финансирование направят на обновление учебных лабораторий и аудиторий в рамках проекта «100 мастерских», завершение уже начатых инициатив, а также меры по повышению энергоэффективности.

Стало известно, что в рамках Планов устойчивости до конца года 500 образовательных учреждений, в том числе профессионально-технические, получат альтернативные источники энергоснабжения.

Также отдельно подчеркнута важность реформы Новой украинской школы как ключевого фактора повышения качества образования и интеграции Украины в европейское образовательное пространство.

«Сегодня НУШ — это системный переход от постсоветской модели образования к современной системе, отвечающей актуальным требованиям и вызовам», — отметила Юлия Свириденко.

