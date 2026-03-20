  1. В Україні

Уряд виділяє понад 2 млрд грн на облаштування укриттів в закладах освіти

10:01, 20 березня 2026
Юлія Свириденко обговорила з міністром освіти Оксеном Лісовим безпеку освіти, розвиток коледжів та реформу НУШ.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, під час якої сторони обговорили питання безпеки в освітній сфері, розвиток коледжів і впровадження реформи Нової української школи.

«30 громад отримають понад 2 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти. Уряд затвердив розподіл субвенції. Першочергово кошти отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї. Загалом у 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд гривень», — повідомила Свириденко. 

Модернізація професійної та фахової передвищої освіти триває: у 2026 році на ці цілі передбачено 1 млрд грн із залученням співфінансування. Фінансування спрямують на оновлення навчальних лабораторій і аудиторій у межах проєкту «100 майстерень», завершення вже розпочатих ініціатив, а також заходи з підвищення енергоефективності.

Стало відомо, що у рамках Планів стійкості до кінця року 500 освітніх закладів, зокрема й професійно-технічні, отримають альтернативні джерела енергопостачання.

Також окремо наголошено на важливості реформи Нової української школи як ключового чинника підвищення якості освіти та інтеграції України до європейського освітнього простору.

«Сьогодні НУШ — це системний перехід від пострадянської моделі освіти до сучасної системи, що відповідає актуальним вимогам і викликам», — зазначила Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України Україна Міносвіти укриття освіта Юлія Свириденко

