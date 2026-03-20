Владимир Зеленский принял отставку главы Подольской РГА Михаила Лазаренко

Михаил Лазаренко возглавил Подольскую районную администрацию Одесской области в августе 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №20/2026-рп, которым принял отставку главы Подольской районной государственной администрации Одесской области Михаила Лазаренко.

Соответствующий документ датирован 19 марта 2026 года.

В распоряжении указано, что решение принято в соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины.

Причины отставки в документе не указаны.

Михаил Лазаренко возглавил Подольскую районную администрацию в августе 2020 года. До этого избирался депутатом Балтского районного совета и был депутатом Одесского областного совета.

