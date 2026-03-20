  1. В Україні

Володимир Зеленський прийняв відставку голови Подільської РДА Михайла Лазаренка

10:35, 20 березня 2026
Михайло Лазаренко очолив Подільську районну адміністрацію Одеської області у серпні 2020 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №20/2026-рп, яким прийняв відставку голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області Михайла Лазаренка.

Відповідний документ датований 19 березня 2026 року.

У розпорядженні зазначено, що рішення ухвалено відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України.

Причини відставки у документі не зазначені.

Михайло Лазаренко очолив Подільську районну адміністрацію у серпні 2020 року. До цього обирався обирався депутатом Балтської районної ради та був депутатом Одеської обласної ради.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

Битва за мантію судді МКС: хто з 13 кандидатів представить Україну в Гаазі

Стали відомі імена 13 кандидатів, які змагатимуться за право висунення від України на вибори суддів МКС: програма іспиту включає не лише лінгвістичні тести, а й професійне інтерв’ю та миттєвий правовий коментар іноземною мовою.

В Україні хочуть дозволити рух між смугами — Кабмін просять змінити ПДР

В Україні зареєстровано електронну петицію з пропозицією внести зміни до Правил дорожнього руху та врегулювати рух мотоциклів між смугами транспортного потоку (lane splitting).

Виправдувальні вироки замість гучних посадок: що не так із справами НАБУ

Виправдувальні вироки, відмови прокурорів від обвинувачення та закриті провадження ставлять під питання результати роботи антикорупційних органів.

Верховний Суд підтвердив, що ПФУ зобов’язаний перераховувати пенсії автоматично — без заяв і без обмеження строками

Верховний Суд підтвердив, що перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною грошового забезпечення здійснюється автоматично і не залежить від звернення особи.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

