Володимир Зеленський прийняв відставку голови Подільської РДА Михайла Лазаренка

Михайло Лазаренко очолив Подільську районну адміністрацію Одеської області у серпні 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №20/2026-рп, яким прийняв відставку голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області Михайла Лазаренка.

Відповідний документ датований 19 березня 2026 року.

У розпорядженні зазначено, що рішення ухвалено відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України.

Причини відставки у документі не зазначені.

Михайло Лазаренко очолив Подільську районну адміністрацію у серпні 2020 року. До цього обирався обирався депутатом Балтської районної ради та був депутатом Одеської обласної ради.

