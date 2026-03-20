Верховный Суд разрешил увольнять военных без расследований и наказывать офицеров за проступки подчиненных

Верховный Суд подтвердил персональную ответственность командира за воспитание личного состава и необязательность проведения служебного расследования перед прекращением выплат.

«Судебно-юридическая газета» продолжает цикл публикаций, посвященный анализу обновляемых тематических обзоров Верховного Суда. В предыдущих материалах мы подробно разобрали нюансы непосредственного прохождения военной службы и особенности мобилизации, однако динамика военного положения ставит перед правовой системой еще больше вызовов. Сегодня в центре нашего внимания — вопрос, где проходит граница между дисциплинарной ответственностью и конституционными гарантиями личности во время служебных расследований.

Проведение служебного расследования — не обязательное условие для увольнения военнослужащего с должности и прекращения выплат

13 июня 2024 года КАС ВС (дело № 420/9472/23) оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми отказано в иске военнослужащей о признании незаконными приказов об увольнении с должности, зачислении в распоряжение и прекращении выплат денежного довольствия за период с 07 мая по 10 августа 2022 года.

Истица, находясь в г. Херсон во время его временной оккупации, утверждала, что добросовестно продолжала исполнять военные обязанности, однако с мая 2022 года ей прекратили выплаты. Она обжаловала приказы командира воинской части об увольнении с должности, зачислении в распоряжение командира другой части и прекращении выплат денежного довольствия. Основанием для приказов стало нарушение подпункта 14 пункта 116 Положения о прохождении военной службы в ВСУ, а именно длительное отсутствие по месту дислокации более 10 суток без уважительных причин.

Верховный Суд подтвердил правомерность действий военного командования и отказал в удовлетворении иска об обжаловании дисциплинарных решений. Суд подчеркнул, что назначение служебного расследования не является обязательной предпосылкой для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности. Это дискреционное полномочие командира, которое применяется только при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств. Судом установлено, что истица более 10 суток отсутствовала по новому месту дислокации воинской части на подконтрольной Украине территории. Такой факт, по заключению суда, очевиден и не требует дополнительного подтверждения через служебное расследование.

Учитывая это, Верховный Суд признал законными последствия такого отсутствия — увольнение с должности, зачисление в распоряжение командования и прекращение выплаты денежного довольствия.

Важно: Следует разграничивать дисциплинарную и уголовную ответственность. В случае дисциплинарной ответственности, при наличии очевидных и документально подтвержденных нарушений, например, длительной неявки по месту службы, командование не обязано назначать служебное расследование — это дискреционное право, а не обязанность. Для приостановления военной службы из-за СЗЧ или дезертирства недостаточно только факта отсутствия лица, наличие или отсутствие признаков уголовного правонарушения в действиях военнослужащего должно быть установлено в ходе служебного расследования.

Заключение служебного расследования само по себе не порождает правовых последствий

31 марта 2021 года КАС ВС в деле № 813/2250/17 сформулировал важную правовую позицию относительно правовой природы заключения служебного расследования в Вооруженных Силах и Государственной пограничной службе.

Военнослужащий обжаловал два дисциплинарных взыскания, а именно предупреждение о неполном служебном соответствии и выговор. Он утверждал, что служебное расследование проводилось неуполномоченными лицами с грубыми нарушениями законодательства, а его выводы были неполными и предвзятыми.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили частично. Верховный Суд кассационную жалобу пограничного отряда оставил без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.

В рамках рассмотрения дела Верховный Суд акцентировал внимание на важном процессуальном аспекте относительно того, что заключение служебного расследования не является решением субъекта властных полномочий, которое порождает непосредственные правовые последствия для лица.

Заключение не имеет обязательной юридической силы и самостоятельно не влечет дисциплинарных последствий. Это служебный документ, который фиксирует факт проведения расследования, является носителем доказательственной информации и обобщенно описывает выявленные нарушения норм законодательства.

Для привлечения к ответственности необходимо доказать в полном объеме факт нарушения, вину военнослужащего, степень вины, причины и условия, способствовавшие правонарушению. Само заключение служебного расследования таких последствий не порождает — оно лишь служит доказательственной базой для дальнейшего решения командира.

Важно: решение разграничивает заключение служебного расследования как доказательный, информационный документ и приказ о взыскании — акт, порождающий правовые последствия и подлежащий обжалованию в суде.

Объяснения военнослужащего обязательны

5 июля 2021 года КАС ВС в деле № 815/1062/17пришел к выводу, что объяснение лица, в отношении которого проводится служебное расследование, является обязательным элементом объективного выяснения обстоятельств, а их игнорирование или ненадлежащая оценка делает невозможным законное наложение дисциплинарного взыскания.

Военнослужащий обжаловал приказ командира части о наложении дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Он утверждал, что служебное расследование проведено с существенными нарушениями, в частности без надлежащего учета его объяснений.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили частично. Верховный Суд кассационные жалобы обеих сторон оставил без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменений.

Верховный Суд обратил внимание на важность соблюдения процессуальных гарантий при проведении служебных расследований в Вооруженных Силах Украины. В частности, согласно Инструкции о порядке проведения служебного расследования в ВСУ, военнослужащий, в отношении которого проводится расследование, имеет гарантированное право на предоставление объяснений — как устных, так и письменных, а также право подавать заявления и документы. Этому праву соответствует обязанность лиц, проводящих расследование, надлежащим образом оценить такие объяснения и, в случае их отклонения, обязательно указать мотивы в соответствующем акте проверки.

Если командир части только констатировал факт невыполнения плана, но не дал оценку объяснениям и не установил причинно-следственную связь, дисциплинарное взыскание может быть признано необоснованным.

Важно: служебное расследование не может быть формальным, а игнорирование или ненадлежащая оценка объяснений военнослужащего делает выводы предвзятыми, а наложенное взыскание может быть признано незаконным.

Отвечает ли командир за поступки подчиненных?

13 июля 2023 года КАС ВС в деле № 420/15045/21подтвердил законность наложения на командира воинской части дисциплинарного взыскания за ненадлежащее воспитание подчиненных, совершивших действия с признаками уголовного правонарушения.

Истец, как командир подразделения, обжаловал приказ о дисциплинарном взыскании за нарушение статей 4 и 59 Дисциплинарного устава ВСУ, а именно за нарушение обязанности не допускать недостойных поступков и удерживать других от них и обязанности постоянно заниматься правовым воспитанием подчиненных. Командир утверждал, что не мог удержать подчиненных от нарушения, так как не находился рядом в момент его совершения, а сам срок пребывания в должности, составлявший чуть более 3 месяцев, был недостаточен для полноценного воспитательного воздействия.

Суды первой инстанции иск удовлетворили, апелляционный суд отменил решение и отказал в иске. Верховный Суд кассационную жалобу истца оставил без удовлетворения, а решение апелляционного суда — без изменений.

Верховный Суд отметил, что статья 58 Устава внутренней службы ВСУ и статья 5 Дисциплинарного устава ВСУ возлагают на командира персональную ответственность перед государством за воспитание подчиненных военнослужащих и соблюдение ими воинской дисциплины. Ответственность командира за действия подчиненных может выражаться, в частности, в дисциплинарной ответственности командира за правонарушения, совершенные подчиненными. Факт совершения подчиненными действий с признаками уголовного правонарушения является следствием их низких морально-психологических качеств, за которые несет ответственность и командир.

Кроме того, Верховный Суд отклонил аргумент о коротком периоде пребывания в должности как недостаточном для воспитательного воздействия. Ответственность командира является постоянной и не зависит от продолжительности выполнения обязанностей.

Важно: факт совершения подчиненными тяжких нарушений (с признаками преступления) может быть основанием для взыскания на командира, независимо от его физического присутствия в момент нарушения.

Жалобы в Генштаб не останавливают процессуальные сроки

16 декабря 2021 года КАС ВС в деле № 320/1855/21 пришел к выводу, что обжалование приказа о привлечении к материальной ответственности в правоохранительные органы, командиру части, старшим начальникам, командующему войсками, Командующему Сухопутными войсками ВСУ или Генеральному штабу не является досудебным урегулированием спора в понимании ч. 4 ст. 122 КАС Украины.

Военнослужащий обжаловал приказ о результатах служебного расследования по разукомплектованию батальона — в части возложения на него материальных убытков и привлечения к полной материальной ответственности. Суды первой и апелляционной инстанций оставили иск без рассмотрения из-за пропуска сроков обращения в суд и отсутствия оснований для их восстановления. Истец в кассационной жалобе настаивал, что срок иска составляет 6 месяцев (ч. 4 ст. 122 КАС), поскольку он пытался урегулировать спор в досудебном порядке. В частности, обращался к командиру части, старшим начальникам, командующему войсками, Командующему Сухопутными войсками ВСУ, Генеральному штабу ВСУ и неоднократно подавал жалобы и запросы.

ВС отметил, что раздел V Дисциплинарного устава ВСУ регулирует право военнослужащего обращаться с жалобами по любым вопросам служебной деятельности, в том числе незаконного привлечения к ответственности. Однако подача жалоб, заявлений, обращений к командирам, высшему командованию или Генштабу не является установленным законом досудебным порядком разрешения административного спора.

Право на обращение и досудебное урегулирование спора, предусмотренное ст. 122 КАСУ, имеют разные цели, правовую природу и последствия, соответственно их нельзя отождествлять.

Поскольку досудебного урегулирования не было, срок для обращения в административный суд составляет 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Обращение с жалобами не приостанавливает и не возобновляет этот срок.

Важно: при обжаловании дисциплинарных взысканий или других приказов командования следует разграничивать право на обращение в порядке Дисциплинарного устава ВСУ и обязательный досудебный порядок урегулирования административного спора перед обращением в суд. Обращения с жалобами к командиру части, даже в Генеральный штаб ВСУ, не влияют на 6-месячный процессуальный срок, предоставленный для обращения в суд.

