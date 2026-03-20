Какая ситуация со светом в Украине: часть областей без электроэнергии после обстрелов

10:23, 20 марта 2026
В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях осталась без света.
По состоянию на утро 20 марта в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В ряде областей — в частности, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской часть потребителей временно остается без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем абонентам.

В то же время, по всей территории Украины с 08:00 до конца суток введено ограничение мощности для промышленности. Кроме того, в части регионов, а в вечерние часы по всей стране до 22:00, применяются графики почасовых отключений для населения и бизнеса.

Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретным адресам потребителям советуют проверять на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Украинцев также призывают по возможности экономно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки.

