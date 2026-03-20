Яка ситуація зі світлом в Україні: частина областей без електроенергії після обстрілів

Станом на ранок 20 березня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У низці областей — зокрема Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім абонентам.

Водночас по всій території України з 08:00 до кінця доби запроваджено обмеження потужності для промисловості. Крім того, у частині регіонів, а у вечірні години — по всій країні до 22:00, застосовуються графіки погодинних відключень для населення та бізнесу.

Актуальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Українців також закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження.

