  В Україні

Яка ситуація зі світлом в Україні: частина областей без електроенергії після обстрілів

10:23, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях залишилася без світла.
Станом на ранок 20 березня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. 

У низці областей — зокрема Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім абонентам.

Водночас по всій території України з 08:00 до кінця доби запроваджено обмеження потужності для промисловості. Крім того, у частині регіонів, а у вечірні години — по всій країні до 22:00, застосовуються графіки погодинних відключень для населення та бізнесу.

Актуальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Українців також закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]