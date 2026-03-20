Яка ситуація зі світлом в Україні: частина областей без електроенергії після обстрілів
Станом на ранок 20 березня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
У низці областей — зокрема Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім абонентам.
Водночас по всій території України з 08:00 до кінця доби запроваджено обмеження потужності для промисловості. Крім того, у частині регіонів, а у вечірні години — по всій країні до 22:00, застосовуються графіки погодинних відключень для населення та бізнесу.
Актуальну інформацію про час і тривалість відключень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.
Українців також закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.