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Минобороны хочет взыскать средства с недобросовестных иностранных импортеров

11:58, 5 августа 2024
В Минобороны заявили, что были оплачены авансы, но некоторые бизнесмены иностранных компаний не выполнили контрактные обязательства перед ведомством.
Минобороны хочет взыскать средства с недобросовестных иностранных импортеров
Фото: armyinform.com.ua
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Руководитель департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский сообщил, что ведомство работает в международных арбитражах, чтобы взыскать средства с недобросовестных иностранных импортеров. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«К сожалению, были случаи с 2022 года, когда импортеры, что по оружию, что по тыловому обеспечению, не выполняли свои обязательства. Тогда, как помните, система Prozorro была отменена для оборонных закупок, также была отменена система контроля качества. И здесь, к сожалению, оказались такие не очень добропорядочные предприниматели-импортеры. Сейчас уже это единичные случаи», - сказал Каневский.

Такую ситуацию он объяснил тем, что в 2022 году, когда только началось полномасштабное вторжение рф, украинский бизнес не был готов покрыть все потребности обороны, поэтому некоторые процедуры для упрощения закупок были отменены.

«Пришли импортеры с предложениями по поставкам. Были оплачены авансы, но, к сожалению, были бизнесмены иностранных компаний, которые просто решили не выполнять по каким-то причинам контрактные обязательства перед Министерством обороны Украины. Таким образом, Министерство обороны сейчас активно работает в международных арбитражах, чтобы вернуть средства со штрафными санкциями. Выигрываются арбитражи», - пояснил руководитель департамента.

По его словам, позиция Министерства заключается в том, что недостаточно просто выиграть суд, ведь предприниматель, например, может избегать исполнения решения суда, а затем выйти на другой орган безопасности обороны в Украине, или на международной арене продолжать продавать свой товар. С этой целью, как пояснил Каневский, была придумана концепция, что надо сделать перечень недобросовестных импортеров, которые взяли средства и не поставили во время широкомасштабного вторжения.

«Важное условие, что они должны проиграть суд или в Украине, или в международном арбитражном суде. И тогда мы фиксируем информацию о таких предпринимателях и будем доводить до международных партнеров, чтобы они уже в своих юрисдикциях искали инструменты, как повлиять на таких предпринимателей выполнять решения судов, и компенсировать убытки, которые нанесли Украине», - отметил он.

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