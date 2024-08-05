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Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

11:40, 5 августа 2024
Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период.
Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной
Фото: Юлия Свириденко
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Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Она была подписана еще 3 февраля 2022 года, до полномасштабного российского вторжения в Украину, а утверждена только сейчас.

Ожидается, что ЗСТ увеличит объемы до 10 миллиардов долларов за короткий период.

Заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что ратификация этого соглашения — важный шаг к укреплению взаимовыгодных торговых отношений между странами и усилению экономик стран.

«Приветствуем ратификацию парламентом Турции Соглашения о свободной торговле между нашими государствами. Это важный шаг на пути укрепления торговых связей между странами. Реализация Соглашения позволит упростить логистику, способствовать выходу большего количества украинских и турецких производителей на рынки наших стран, а значит, увеличить объемы торговли. Кроме того, это новые перспективы для реализации совместных экономических проектов между Украиной и Турцией и привлечения турецких инвестиций в Украину. Наконец, создание зоны свободной торговли между странами завершит формирование единого экономического пространства стран Черного моря, за исключением рф, что придаст дополнительную динамику развитию причерноморского региона», – отметил Тарас Качка.

По его словам, согласно исследованиям, проводимым Министерством экономики на этапе подготовки Соглашения, создание ЗСТ с Турцией должно положительно влиять на уровень роста ВВП. Положительный эффект ожидался как от отмены турецких ввозных пошлин на украинские товары, так и экономию времени экспортерами и импортерами.

«Широкомасштабное вторжение России изменило экономическую ситуацию в нашем государстве и болезненно ударило по отраслям. Поэтому подписанное накануне вторжения Соглашение нуждается в усовершенствовании. Украина очень благодарна Турции за понимание ситуации. В частности, осенью прошлого года подписали Меморандум, в котором Турция согласилась пересмотреть квоты на отдельные виды украинских товаров. Мы дальше тесно работаем с партнерами по совершенствованию Соглашения и настроены интенсифицировать эту работу», - сказал Тарас Качка.

Как подчеркнул заместитель министра экономики, у обеих сторон есть полное понимание того, что наибольший эффект для экономик стран, производителей, экспортеров и импортеров может быть достигнут в условиях взаимовыгодных экономических отношений.

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