Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии 5 вакантных должностей

ВАКС ищет специалистов в разные отделы.

В Высшем антикоррупционном суде объявлено открытие 5 вакантных должностей без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на период действия военного положения сроком до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. Об этом сообщили на Facebook-странице суда.

ВАКС ищет:

- главный специалист отдела документального обеспечения (канцелярия суда) управления документооборота и организационного обеспечения;

- ведущий специалист отдела документального обеспечения (канцелярия суда) управления документооборота и организационного обеспечения;

- главного специалиста по международному сотрудничеству;

- главного специалиста отдела судебной статистики, аналитической работы и обобщения судебной практики;

- главного специалиста управления информационных технологий и защиты информации.

С требованиями к кандидатам и условиями оплаты труда можно ознакомиться по ссылке.

«Ожидаем резюме по электронному адресу [email protected] до 9 августа 2024 года. В резюме обязательно необходимо указать должность, на которую хотите трудоустроиться, и контактную информацию (телефон, электронная почта)», - заявили в ВАКС.

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