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Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність 5 вакантних посад

14:56, 5 серпня 2024
ВАКС шукає спеціалістів у різні відділи.
Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність 5 вакантних посад
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У Вищому антикорупційному суді оголошено відкриття 5 вакантних посад без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на період дії воєнного стану на строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану. Про це повідомили на Facebook-сторінці суду.

ВАКС шукає:

-  головного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярія суду) управління документообігу та організаційного забезпечення;

-  провідного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярія суду) управління документообігу та організаційного забезпечення;

-  головного спеціаліста із міжнародного співробітництва;

-  головного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики;

-  головного спеціаліста управління інформаційних технологій та захисту інформації.

Із вимогами до кандидатів та умовами оплати праці можна ознайомитися за посиланням:

«Очікуємо резюме на електронну адресу [email protected] до 09 серпня 2024 року. У резюме обов’язково необхідно зазначити посаду, на яку бажаєте працевлаштуватися, та контактну інформацію (телефон, електронна пошта)», - заявили у ВАКС.

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