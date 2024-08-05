Мать сотрудницы таможни купила квартиру по поручению дочери – Верховный Суд решил, можно ли взыскать ее как необоснованный актив

Верховный Суд решил, можно ли взыскать в пользу государства как необоснованный актив стоимость квартиры, приобретенной матерью заместителя начальника отдела таможенного оформления таможни.

Прямой способ приобретения актива (объекта недвижимости) близким родственником чиновницы, при недостаточности размера законных доходов для такого приобретения, является опосредованным способом приобретения активов этим лицом.

При разнице между стоимостью квартиры и денежных средств, приобретенных на законных основаниях, такой актив подлежит признанию необоснованным.

Стоимость приобретения в собственность квартиры чиновницей имеет значение для квалификации такого актива как необоснованного, а не для взимания его в доход государства. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 20 июня 2024 года по делу №991/5169/23.

Обстоятельства дела

20 июня 2024 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу сотрудницы таможни в деле по иску государства в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры к чиновнице о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Суды установили, что ответчица является государственным служащим и работает в органах Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ).

На основании договора купли-продажи мать работницы таможни приобрела квартиру за 1,86 млн грн, которую потом подарила ее дочери, как подарок, оцененный в 1,86 млн грн.

По состоянию на приобретение объекта недвижимости ответчица занимала должность заместителя начальника отдела таможенного оформления «Запросов» таможенного поста «Львов-северный» Галицкой таможни ГТСУ.

Прокурор отмечал, что мать работницы таможни приобрела право собственности на объект недвижимости по поручению самой работницы таможни и она может как косвенно, так и прямо совершать по этому активу действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения.

Мать как самостоятельно, так и за счет общих с мужем сбережений, не имела финансовой способности приобрести объект недвижимости, который в дальнейшем был подарен дочери – работнице таможни.

Относительно активов работницы таможни, являющейся государственным служащим, в частности лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, может применяться инструмент признания активов необоснованными и их взыскания в доход государства при наличии предусмотренных законом условий.

Ссылался на то, что совокупный размер законных доходов ответчицы на дату приобретения актива – объекта недвижимости, которые могли быть ею использованы, был меньше стоимости подарка, поэтому следует считать необоснованным приобретение объекта недвижимости, прокурор просил суд признать необоснованным актив стоимостью 1 ,86 млн грн, а именно квартиру и обратить взыскание на необоснованный актив в доход государства в пределах 1,86 млн грн.

Решением Высшего антикоррупционного суда, оставленным в силе постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, иск удовлетворен.

Судебные решения мотивированы тем, что установлена ​​связь объекта недвижимости с работницей таможни и наличие разницы между стоимостью такого актива и его законными доходами в пределах, определенных частью второй статьи 290 ГПК.

Приобретение квартиры стоимостью 1,86 млн грн произошло по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а денежные средства, необходимые для его приобретения, не приобретены за счет законных доходов ни ответчика, ни третьих лиц, на которые она ссылалась.

Что решил Верховный Суд

Пересматривая дело, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и обратил внимание на следующее.

Законом от 31 октября 2019 года № 263-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» введен институт признания необоснованными активов и их взыскание в доход государства, вступивший в силу 28 ноября 2019 года.

Активы, в отношении которых судом на основании представленных доказательств не установлено, что они или денежные средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, необоснованны и подлежат взысканию в доход государства по решению суда в установленном законом порядке (часть вторая статьи 69 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

Иск о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства может быть предъявлен к лицу, которое, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобрело в собственность активы, указанные в части второй настоящей статьи, и/или к другому физического или юридического лица, которое приобрело в собственность такие активы по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, или если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может прямо или косвенно совершать такие активы действия, тождественные по содержанию осуществлению права распространения рождение ими (часть четвертая статьи 290 ГПК Украины).

Согласно частям первой-третьей статьи 292 ГПК Украины активы, признанные судом в соответствии со статьей 291 настоящего Кодекса необоснованными, взимаются в доход государства. Если суд в соответствии со статьей 291 настоящего Кодекса признает необоснованными часть активов, в доход государства взимается часть активов ответчика, признанная необоснованной, а в случае невозможности выделения такой части – ее стоимость.

В случае невозможности обращения взыскания на активы, признанные необоснованными, на ответчика возлагается обязанность оплатить такие активы или взыскание обращается на другие активы ответчика, которые соответствуют стоимости необоснованных активов.

Верховный Суд отметил, что прямой способ приобретения актива (объекта недвижимости) матерью при недостаточности размера законных доходов для такого приобретения является опосредованным способом приобретения активов чиновницей таможни, поэтому при наличии разницы между стоимостью актива и денежных средств, приобретенных на законных основаниях, такой актив подлежит признанию необоснованным.

Ответчица не предоставила надлежащих и достаточных доказательств законности источников происхождения средств на его приобретение. Признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства является прекращением права собственности, а действующее законодательство не содержит особенностей взыскания в доход государства активов, признанных необоснованными, если обращается взыскание на сам актив (в частности, имущество, имущественные права), а не его стоимость.

Поэтому стоимость приобретения в собственность такого актива лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, имеет значение для квалификации такого актива как необоснованного, а не взыскания его в доход государства.

Верховный Суд отметил, что если обращается взыскание непосредственно на необоснованный актив (в частности, имущество, имущественные права), в резолютивной части судебного решения не следует указывать его стоимость или определять определенную сумму денежных средств, в пределах которой должно быть обращено взыскание на имущество.

Учитывая изложенное, Верховный Суд решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда изменил путем исключения из резолютивной части судебных решений указания стоимости необоснованного актива, в остальных судебные решения оставил в силе.

Автор: Наталья Мамченко

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