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Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

11:40, 5 серпня 2024
Очікується, що угода про зону вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 мільярдів доларів за короткий період.
Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
Фото: Юлія Свириденко
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Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Вона була підписана ще 3 лютого 2022 року,  до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а затверджена лише зараз.

Очікується, що ЗВТ збільшить обсяги до 10 мільярдів доларів за короткий період.

Заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка зазначив, що ратифікація цієї угоди — це важливий крок до зміцнення взаємовигідних торговельних відносин між країнами та посилення економік країн.

«Вітаємо ратифікацію парламентом Туреччини Угоди про вільну торгівлю між нашими державами. Це важливий крок на шляху до зміцнення торговельних зв’язків між країнами. Реалізація Угоди дозволить спростити логістику, сприяти виходу більшої кількості українських і турецьких виробників на ринки наших країн, а отже збільшити обсяги торгівлі. Окрім того – це нові перспективи для реалізації спільних економічних проєктів між Україною та Туреччиною та залучення турецьких інвестицій в Україну. Нарешті, створення зони вільної торгівлі між країнами завершить формування єдиного економічного простору країн Чорного моря, за виключенням росії, що додасть додаткової динаміки розвитку причорноморського регіону», – зазначив Тарас Качка.

За його словами, відповідно досліджень, які проводило Міністерство економіки на етапі підготовки Угоди, створення ЗВТ з Туреччиною мало позитивно впливати на рівень зростання ВВП. Позитивний ефект очікувався як від  скасування турецьких ввізних мит на українські товари, так і на економію часу експортерами та імпортерами.

«Широкомасштабне вторгнення росії змінило економічну ситуацію в нашій державі та болюче вдарило по галузях. Тому підписана напередодні вторгнення Угода потребує вдосконалення. Україна дуже вдячна Туреччині за розуміння ситуації. Зокрема, восени минулого року країни підписали Меморандум, в якому Туреччина погодилася переглянути квоти на окремі види українських товарів. Ми далі тісно працюємо з партнерами над удосконаленням Угоди й налаштовані інтенсифікувати цю роботу», - сказав Тарас Качка.

Як підкреслив заступник міністра економіки, в обох сторін є повне розуміння того, що найбільшого ефекту для економік країн, виробників, експортерів та імпортерів може бути досягнуто за умов взаємовигідних економічних відносин.

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