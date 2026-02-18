Правительство обновило требования к надгробиям на НВМК: религиозный символ, позывной и эпитафия
Кабинет Министров утвердил изменения к образцам и описаниям надмогильных сооружений и мемориальных табличек, которые будут устанавливаться на территории Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Обновленными требованиями предусмотрено:
- определенное место для религиозного символа — в соответствии с верой или убеждениями погибшего;
- возможность указания позывного;
- отдельное место для эпитафии;
- право указывать название воинского формирования или государственного органа, в котором проходил службу военнослужащий.
Правительство также утвердило отдельный образец надмогильного сооружения для неопознанных военнослужащих и полицейских, погибших или умерших вследствие вооруженной агрессии против Украины. Для таких захоронений предусмотрен памятник в виде креста — такое решение подчеркивает глубокую связь с древней украинской военной традицией почитания павших.
Что изменено:
Предусмотрены два типа надмогильных сооружений: крест или плита с закруглением в верхней части, изготовленные из натурального светлого камня. Семья или исполнитель волеизъявления имеет право выбирать тип памятника: крест или плита.
Утвержден отдельный образец для неопознанных Защитников с нанесением надписей «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗАЩИТНИК УКРАИНЫ» и «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ», а также уникального идентификационного номера.
Уточнено содержание надписей на надмогильных сооружениях, которые будут устанавливаться на НВМК через год после захоронения. На лицевой стороне размещаются:
- Государственный Герб Украины;
- имя, фамилия, отчество (при наличии);
- даты рождения и смерти;
- воинское или специальное звание;
- портрет (при наличии).
По желанию семьи дополнительно могут наноситься религиозные символы, позывной, название подразделения, эпитафия.
Также урегулировано оформление колумбарных ниш на захоронениях на НВМК и мемориальных табличек в будущем музейном комплексе для увековечения памяти тех, кто похоронен на других кладбищах.
Изменения призваны обеспечить единую архитектурную концепцию мемориального пространства и достойное увековечение памяти Защитников и Защитниц Украины.
