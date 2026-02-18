  1. В Украине

Правительство обновило требования к надгробиям на НВМК: религиозный символ, позывной и эпитафия

12:24, 18 февраля 2026
Национальное военное мемориальное кладбище получит единый стандарт надгробий.
Кабинет Министров утвердил изменения к образцам и описаниям надмогильных сооружений и мемориальных табличек, которые будут устанавливаться на территории Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Обновленными требованиями предусмотрено:

  • определенное место для религиозного символа — в соответствии с верой или убеждениями погибшего;
  • возможность указания позывного;
  • отдельное место для эпитафии;
  • право указывать название воинского формирования или государственного органа, в котором проходил службу военнослужащий.

Правительство также утвердило отдельный образец надмогильного сооружения для неопознанных военнослужащих и полицейских, погибших или умерших вследствие вооруженной агрессии против Украины. Для таких захоронений предусмотрен памятник в виде креста — такое решение подчеркивает глубокую связь с древней украинской военной традицией почитания павших.

Что изменено:

Предусмотрены два типа надмогильных сооружений: крест или плита с закруглением в верхней части, изготовленные из натурального светлого камня. Семья или исполнитель волеизъявления имеет право выбирать тип памятника: крест или плита.

Утвержден отдельный образец для неопознанных Защитников с нанесением надписей «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗАЩИТНИК УКРАИНЫ» и «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ», а также уникального идентификационного номера.

Уточнено содержание надписей на надмогильных сооружениях, которые будут устанавливаться на НВМК через год после захоронения. На лицевой стороне размещаются:

  • Государственный Герб Украины;
  • имя, фамилия, отчество (при наличии);
  • даты рождения и смерти;
  • воинское или специальное звание;
  • портрет (при наличии).

По желанию семьи дополнительно могут наноситься религиозные символы, позывной, название подразделения, эпитафия.

Также урегулировано оформление колумбарных ниш на захоронениях на НВМК и мемориальных табличек в будущем музейном комплексе для увековечения памяти тех, кто похоронен на других кладбищах.

Изменения призваны обеспечить единую архитектурную концепцию мемориального пространства и достойное увековечение памяти Защитников и Защитниц Украины.

правительство военнослужащие

